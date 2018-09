Exigen a diputados que elijan a los magistrados de la CSJ

Hoy hace dos meses debían iniciar funciones los cuatro nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, siguen sin ser electos, por la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa.

Entre tanto, el presidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, reiteró su preocupación porque los ciudadanos no cuentan con un tribunal constitucional que vele por sus derechos.

"No tenemos el tribunal constitucional que tutela los derechos fundamentales de los salvadoreños, habeas corpus, inconstitucionalidades y amparos también", dijo Pineda Navas.

Para la elección de los magistrados de la Corte, las fracciones legislativas se agruparon en dos bloques: uno constituido por ARENA, PDC y PCN, y el otro entre FMLN y GANA.

Sin embargo, se requiere mayoría calificada para elegir a los futuros funcionarios, es decir, 56 votos, y ninguno de los dos bloques los tiene. El primero suma 49 votos y el segundo 33. Hace varias semanas se sometió a votación un dictamen para elegir a los magistrados, pero como se esperaba no se logró la cantidad de votos necesarios.

Mientras tanto, los casos sin estudio se continúan acumulando en la Corte. El viernes se conoció que desde el 16 de julio han entrado 66 habeas corpus, 67 amparos y nueve demandas de inconstitucionalidad para un total de 142 expedientes.

Sobre el entrampamiento, en opinión del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, el culpable de que no se alcance un punto en común es ARENA.

"En la Asamblea Legislativa ¿cuál es el grupo parlamentario que tiene la mayor responsabilidad para tomar decisiones? En cualquier momento, no solo ahora, es el grupo parlamentario mayoritario. ARENA es el mayoritario, tiene una correlación de fuerzas de derecha a favor. Entonces, ¿cómo es que acusa al FMLN de eso (que no haya acuerdo)? Son ellos los responsables que no han tenido la capacidad de rectorear la construcción de un consenso legislativo. Es ARENA el responsable de que no haya", enfatizó el funcionario del gobierno central.

El viernes pasado se comenzó una serie de reuniones bilaterales entre el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, y los partidos para tratar de encontrar coincidencias y el avance del proceso.

Según lo expresó Quijano al cierre de la jornada, sí hay puntos de encuentro, pero no los dio a conocer porque dijo que esto podía prestarse a otras interpretaciones. Se comprometió a continuar las reuniones a manera de lograr un acuerdo a la brevedad.