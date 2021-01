Exigen a la FGR proceder contra Zelaya por el impago del FODES

Diputados y alcaldes critican la pasividad con que la Fiscalía trata el tema pues, según ellos, las pruebas contra el funcionario son suficientes.

Hacia la Fiscalía General de la República (FGR) se dirigieron las críticas de diputados y alcaldes quienes le reclaman a esa institución que no procede ante el impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), que ya acumula casi 10 meses sin que lo paguen.

"Ya está demandado, COMURES ha demandado en varias ocasiones, se han presentado a la Fiscalía General de la República. La Corte de Cuentas ha certificado que el dinero del FODES ahí está y que no ha pagado no porque no hay dinero, sino porque no ha querido... No entiendo porqué la Fiscalía no ha actuado en el caso del FODES, sinceramente no entiendo, no me explico cómo la Fiscalía a estas alturas y teniendo todas las evidencias no ha tomado acción en ese sentido", dijo el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, en la entrevista Frente a Frente.

El funcionario agregó que a San Salvador le deben $5 millones en concepto de FODES, esto además de tasas y otros servicios que instituciones del Gobierno Central no han pagado.

El domingo circuló un vídeo donde el ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, aparece haciendo mofa del tema. "El FODES se va a pagar en su momento, no ahora, creo que tal vez después de la elección vamos a pagar", dijo el funcionario mientras dejaba escapar una sonrisa.

Esas palabras, desde la perspectiva de diputados y alcaldes, son prueba de que detrás del impago hay fines electorales que se acentuaron ahora que el país está en campaña y que faltan menos de dos meses para que sean las elecciones.

"Con total impunidad el ministro de Hacienda está diciendo que va a seguir violando la ley hasta marzo de este año... No se puede permitir que utilicen el bloqueo al FODES como arma electoral, todos saben que lo que quieren es que las alcaldías entren en crisis mientras sus candidatos andan en campaña abierta con recursos del Estado... Por más argumentos que tengan, no se puede aceptar que ningún funcionario viole la ley", sentenció el diputado del FMLN, Damián Alegría.

Para el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, lo que Zelaya dijo es una especie de "confesión" de que detrás del impago del FODES hay un plan armado para afectar a las municipalidades, sin embargo, el diputado dijo que en realidad se afecta a las comunidades porque no reciben obras en su beneficio que esperaban que les hicieran este año o el pasado.

