Exigen al GOES cumplir plazos para personas con discapacidad

La Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, vigente desde enero de 2021 en El Salvador, ha encontrado como principal obstáculo para su aplicación la resistencia del propio órgano ejecutivo para cumplir con los plazos de la misma.

El 4 de diciembre del año pasado, organizaciones realizaron una protesta ante Casa Presidencial para exigir al gobierno de Nayib Bukele la elaboración y publicación del reglamento de la ley, y que debía estar listo para julio del año pasado. Si bien lograron una reunión con voceros de CAPRES, el tema no ha avanzado.

Lejos de ello, tres semanas después, el 22 de diciembre, la diputada Suecy Callejas (Nuevas Ideas) pidió a la Asamblea aprobar una prórroga de seis meses para que no entrara a funcionar el Tribunal Sancionador de quienes incumplan la ley. La misma fue aprobada alrededor de las diez de la noche, con dispensa de trámite, con 61 votos (56 de NI, tres de GANA, uno del PDC y otro del PCN).

Tras la prórroga, la comisión de la familia —de la que la misma diputada Callejas es presidenta— no conoció el expediente sino hasta el miércoles 26 de enero, ya que no fue convocada a trabajar en todo enero. En comisión, se acordó recibir a funcionarios del GOES para emitir opinión sobre el tema. Casi 15 días después, la comisión no ha vuelto a ser convocada.

Ante lo anterior, asociaciones de personas con discapacidad se presentaron a la Asamblea para solicitar que esta emita un recomendable que pida al GOES la elaboración y presentación del reglamento.

"Una ley sin reglamento es una ley que no puede ser operativizada, porque instituciones gubernamentales y privadas no tienen conocimiento de los procesos a seguir para dar debido cumplimiento", explicó Carolina Vásquez, representante de las asociaciones. "Le solicitamos de la manera más atenta al gobierno central para que pueda agilizar el proceso para que el reglamento se pueda tener a la brevedad", indicó el diputado Francisco Lira (ARENA, quien dio ingreso a la iniciativa.