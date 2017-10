Exigen al GOES que haga oficial la Política Nacional de Pueblos Indígenas

Miembros de comunidades y asociaciones indígenas realizaron ayer la ceremonia del fuego sagrado para conmemorar el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena y para exigir al Gobierno salvadoreño que haga oficial la Política Nacional Indígena, que fue elaborada en una mesa multisectorial y que ya habría sido firmada por el Ejecutivo.

“Nos daría fuerza para poder defender nuestro territorio, por ejemplo, en contra de los procesos de las represas como está ocurriendo en Nahuizalco”, señaló Itztla Tlan Balam, miembro de la organización “Jaguar Sonriente”.

“Desde mi niñez hasta hoy que tengo 50 años sigo sufriendo, yo siento que es bien duro no ser respetado”.

Juana Campo, indígena de Nahuizalco

Comentó que El Salvador es un país multicultural al tener pueblos de origen náhuat, lenca, chortis, kakawiras y ulúa, pero que históricamente han sido invisibilizados. “Nuestras tradiciones cada vez se van mermando, en cambio, si tenemos no solo una política, sino más procesos de parte del Estado para apoyar a las comunidades, podemos revitalizar nuestros procesos culturales, no solo el idioma, también la salud”, agregó.

Otro aspecto importante es eliminar la discriminación hacia los pueblos indígenas. “Cuando tenía 10 años mi mamá me había puesto mi refajo y mi blusa, y si yo no hubiera llevado mi camisoncito y mi blúmer quizá me hubieran dejado desnuda, me quitaron todo eso y me le dieron fuego. Desde esa fecha ya no me puse refajo, porque me hirieron, pues”, recordó Juana Campo, de Nahuizalco.