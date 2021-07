Exigen al Gobierno cumplir entrega de más de $6 millones del decreto 723

Son 203 las familias que se han unido para exigir la compensación económica que, según la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud, les corresponde luego de haber perdido a uno de sus familiares, todos trabajadores del sistema público de salud, a causa del covid-19.

El grupo se hizo presente la mañana de ayer en la sede central del Ministerio de Salud (MINSAL) para solicitar una reunión con el titular del ramo, Francisco Alabi, pero los recibió un empleado del área de Trabajo Social que les dijo que el ministro no se encontraba. El empleado, sin embargo, les aseguró que el MINSAL iba a analizar la situación y luego se comunicarían con ellos.

"Todavía no nos han dado una respuesta. Nos dijeron que iban a estudiar la situación y que, más o menos, en tres semanas nos iban a llamar", manifestó Laura Laínez viuda de Rivas, quien perdió a su esposo el 29 de junio del año pasado.

Laura tiene dos hijas, una de 14 y otra de 16 años, y su esposo, quien se desempeñaba como médico en el Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla, murió en el Hospital Nacional Rosales tras 16 días batallando contra el covid-19. Y, según afirmó, murió porque no le entregaron equipo de bioseguridad para su protección.

"Ahorita mi familia me está apoyando, pero ese apoyo tiene límites, esa es mi preocupación", expresó.

"Por eso estamos hoy acá: porque no hemos recibido ningún tipo de comunicación por parte de ellos (MINSAL), a pesar de que hemos estado buscándola. Los que estamos aquí no hemos recibido nada ni hemos sido contactados de ninguna manera. Ni siquiera nos han dado un pésame, con eso le digo todo", agregó Laura.

La referida ley especial transitoria, mejor conocida como el decreto 723, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 03 de septiembre de 2020 y establece la entrega de $30,000 a los familiares del personal de salud fallecido a causa del covid-19 durante el período comprendido entre el 14 de marzo y el 23 de julio del año 2020, por lo que, solo a estas 203 familias les corresponde un monto de $6 millones.

Los denunciantes, sin embargo, afirmaron que, después de 11 meses, ni siquiera han recibido una llamada telefónica.

"Mi esposo era el señor Jesús Barrera Jiménez. Trabajaba en el hospital Saldaña, en Los Planes de Renderos. Él murió en el tiempo más difícil y todavía no nos han dicho nada de ese decreto. Se mencionó y se dijo, pero yo he ido varias veces a la Dirección del Saldaña y hasta ahora no me han dicho nada. Lo único que me han dicho es que hay que esperar a que nos manden una nota, a que nos notifiquen", denunció Abigaíl Ávalos viuda de Barrera.

"Yo vine la semana pasada aquí, al Ministerio de Salud, a hacer la misma pregunta: que ¿qué es lo que debo hacer?, que ¿qué trámite hay que seguir? y me dijeron: ‘No, ahorita no se les está aplicando a esas personas, sino que sólo a las personas que han muerto abajo de agosto de 2020 a la fecha’. Y como mi esposo murió el 10 de junio, por lo tanto, no está incluido; y esa es la única respuesta que me han dado hasta hoy en día", agregó Abigail.

Con dos hijos, de 16 y 17 años, Abigail se ha visto en la obligación de vender antojitos típicos y accesorios para celulares, en su casa, porque no hay dinero para pagar un local donde establecer su negocio.

La parte más difícil, contó entre lágrimas, es haber perdido a cinco miembros de la familia Barrera en un lapso de 15 días, todos a causa del coronavirus SARS-Cov-2: además de su esposo, murieron sus suegros y dos cuñados, ambos hermanos de su esposo. "Lo peor ha sido vivir esas cinco muertes".

Ni ella ni Laura han recibido atención psicológica de parte del Estado.

"No hemos recibido nada de nada. Estamos abandonados a nuestra suerte", expresó Laura cuando se le preguntó sobre la atención que ha recibido en el sistema sanitario público para resguardar su salud mental y la de sus hijas.

Según el Art. 7 del decreto 723, los beneficiarios de la compensación económica son los hijos, el cónyuge o la persona conviviente, padre, madre, abuelos, hermanos, sobrinos y tíos, en ese orden.

Y, según el Art. 5 de esa misma ley, el dinero será entregado como "cantidad de monto único por cada fallecimiento ocurrido que sea acreditado".

MINISTRO ALABI DICE QUE EL DINERO YA FUE ENTREGADO

Consultado sobre la situación, el ministro Alabi aseguró, durante una conferencia de prensa qoe ofreció ayer en horas de la tarde, que "desde que se anunció la validez, el inicio del pago del seguro se ha estado cubriendo el seguro a todos estos profesionales que han perdido la vida a causa del covid-19".

La póliza de seguro de vida para el personal de salud en primera línea de combate contra el covid-19 , sin embargo, se trata de otro decreto legislativo, el 620, que fue avalado por la Asamblea en abril 2020, vetado por el presidente Nayib Bukele en dos ocasiones, y que finalmente fue publicado en el Diario Oficial tras un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Ejecutivo sancionarlo en junio de 2020.