Exigen al TSE sanciones por proclamaciones de candidatos

Mayor protagonismo en la aplicación de la ley para que ya no haya más proclamaciones de candidatos a las elecciones municipales y legislativas sin antes haber participado en elecciones internas, es lo que diputados de ARENA y del PCN le piden a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).La Ley de Partidos Políticos manda, por primera vez, a que cada uno de los candidatos que vayan a elecciones populares serán producto de votaciones dentro de las estructuras partidarias.“El papel del Tribunal Supremo Electoral es inscribir las planillas cuando lleguen los partidos políticos y verificar que esos candidatos o candidatas hayan cumplido el proceso, si no han cumplido el proceso no pueden inscribir candidato alguno”, dijo el diputado del PCN Mario Ponce.Hasta hoy ningún partido ha realizado internas, sin embargo, en días pasados se han dado casos de proclamaciones de candidatos a concejos municipales con el apoyo de la dirigencia.Por ejemplo, el alcalde de San Miguel por el FMLN, Miguel Pereira, dijo expresamente que luego de haber sostenido una llamada con el secretario general del FMLN, Medardo González, este lo había “ratificado” como candidato a la reelección en la ciudad de oriente.También el excalde de ese mismo municipio Wilfredo Salgado recibió en un acto público el apoyo de la dirigencia del partido GANA para lanzarlo como candidato a alcalde del municipio.Ante esto, LA PRENSA GRÁFICA consultó con la magistrada del TSE Sonia de Lemus sobre cuál sería el proceder del organismo. Ella contestó que durante esta semana iban a estudiar las situaciones porque “no tenemos las reglas, por eso estamos corriendo para que no se dé ese problema en el transcurso de lo que falta”.Al respecto, el diputado de ARENA René Portillo Cuadra dijo que el TSE no puede alegar que no hay una legislación en la cual enmarcar estas acciones. Según él, no solo la Ley de Partidos Políticos establece que es ilegal, sino también está legislado en la Constitución de la República.Al contrario, para Portillo Cuadra que el TSE no haga nada al respecto es porque tienen un papel en la aplicación de la ley.“Incluso eso está regulado hasta en la Constitución de la República, el tribunal no puede decir que ignora eso, la Constitución señala los períodos para hacer campaña electoral para los diputados, para los alcaldes y para el presidente o sea que legislado sí está, lo que pasa es que el tribunal no ha tenido los pantalones suficientes para poder ordenar este tema. Este no es un problema de ausencia de regulación este es un problema de falta de aplicación, esa es otra cosa”.En el artículo 37 literal I de la Ley de Partidos Políticos está escrito que una vez “celebradas las elecciones, la comisión electoral, declarará electos a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular”. Basado en ese punto, el diputado Ponce calificó como una “ligereza” las situaciones.“Fue una ligereza de ciertos personajes. En el caso de Wil Salgado fue una ligereza de parte de él, no fue del partido, en el caso de Miguel Pereira fue una ligereza de él no fue del partido, que involucró posteriormente al secretario general del FMLN”, dijo Ponce.