Exigen la verdad detrás del cambio de dos bebés nacidos en Hospital Ginecológico en 2015

El Colegio Médico exigió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) que aclare lo ocurrido en el caso de los bebés cambiados tras nacer en el Hospital Ginecológico, en 2015.

El llamado tiene que ver con limpiar la imagen de todo un gremio de médicos, en especial la del doctor Alejandro Guidos Reyes, quien en ese entonces fue capturado y acusado como responsable, dijeron los representantes.

El gremio recordó que Guidos fue acusado de privación de libertad y falsedad material. “Fue restringido de su libertad y sometido por varios meses a un proceso penal donde mancillaron su honor, su prestigio profesional”, dijeron.

Tras entregar a los bebés a los padres biológicos de cada uno, la Fiscalía, en ese entonces a cargo de Luis Martínez, cerró el caso. El doctor fue sobreseído tras comprobarse que, tras atender el parto, entregó al bebé a la pediatra y enfermeras.

La Fiscalía no investigó el departamento de enfermería, algo que fue criticado tanto por la defensa de Guidos como por la jueza del caso.

El Colegio Médico explicó que el 11 de enero de 2017 se presentó ante la FGR una petición para conocer la verdad de lo ocurrido y el esclarecimiento del caso para limpiar la imagen de Guidos.

“Tenemos dos años esperando y la Fiscalía no ha hecho nada para procesar o encontrar a las personas responsables de dos cosas. Uno, de (aclarar) qué fue lo que pasó en realidad con ese cambio de menores, todavía no sabemos quiénes son los responsables; y dos, ¿por qué al doctor Alejandro Guidos lo detuvieron y no a las personas que son responsables? A pocos días que lleguemos a los dos años no tenemos respuesta”, lamentaron.

Por su parte, el padre del doctor Guidos, Miguel Guidos, denunció que su hijo fue detenido arbitrariamente en una clínica sin siquiera una orden de captura, pues lo que llevaban era una orden para allanar la clínica y archivos del hospital y secuestrar expedientes.

“Hasta este momento, yo necesito como padre que se me aclare dónde se cambiaron esos niños”, exigió.

Los bebés cambiados nacieron el 21 de mayo del 2015. Mercedes Casanellas interpuso la denuncia tres meses después (agosto) y su bebé fue localizado en septiembre de ese año, con pruebas de ADN.

“Los niños fueron cambiados y los tenían dos padres que tuvieron a sus hijos el mismo día en el mismo hospital con algunas horas de diferencia… Hasta este momento no he recibido ninguna aclaración del daño”, dijo el padre del doctor que fue acusado, quien también es médico.

Miguel Guidos pidió que se exponga “por qué el hospital le cambió el plantar original a petición de la señora (Mercedes) Casanellas”. “Creo que cambiar de apellido a un niño en un plantar necesita un proceso judicial y ahí se le cambió el plantar y la gente de nursería le pidió a mi hijo que firmara. Él de buena fe lo hizo sin saber qué estaba pasando y por ese delito lo acusaron de falsedad material”, explicó.

Según él, “cuando un niño es entregado por la pediatra y la enfermera circular de la sala de parto a nursería del hospital, es nursería la responsable de la custodia, seguridad y cuido de esos niños”.

Por su parte, el doctor Alejandro Guidos dijo que lo que él busca “es la verdad”, porque la detención arbitraria que sufrió “le puede pasar a cualquiera”.