Exigen nuevo director en unidad de salud

“Nosotros no tenemos dinero para ir a una clínica, quiero que nos hagan el favor de atendernos. Mi hijo y yo estamos desde las 6 de la mañana y solo nos han dicho que ya van a venir los doctores y nada”, expresó doña María Lidia Campos, quien ayer por la mañana llegó a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de la ciudad de San Miguel en compañía de su hijo para que le curaran unas llagas en los pies que le operaron recientemente.

La sorpresa de la mujer de 70 años y de otro grupo de personas que se aglomeró en la entrada de la unidad de salud fue mayúscula, ya que no los dejaron ingresar debido a las acciones de protesta que realizaron los empleados y sindicalistas de esa unidad de salud, que hasta a mediados de abril atendía a 300 pacientes diariamente.

“Ayer vine y no me atendieron, y me dijeron que viniera hoy para entregar unos exámenes médicos y tampoco están dejando entrar. Eso no es justo, porque nosotros estamos aquí para recibir una consulta médica”, dijo otra de las pacientes que se mostró indignada ante la falta de atención médica.

Según la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SITMSPAS), Martha Gladis Parada, el personal decidió que no se atendería a ningún paciente, aunque fueran casos de gravedad, como medida de protesta ante la decisión de las autoridades regionales del Ministerio de Salud (MINSAL) de trasladar a cuatro líderes sindicales hacia otras unidades de salud del municipio por exigir el cambio del director del centro de salud.

Sin embargo, luego de sostener una reunión, se llegó al acuerdo de que lo más recomendable sería restablecer las actividades médicas, por lo que a media mañana se comenzó a atender a los pacientes que esperaron durante varias horas para ingresar a sus consultas de emergencias.

“Los compañeros tomaron la decisión de atender a los pacientes este día y seguir, mientras los representantes de los sindicatos nos sentamos con las autoridades y ver cómo se llega a un arreglo ante esta situación que está atravesando la unidad de salud de San Miguel”, dijo la sindicalista.

Agregó que se han vulnerado sus derechos sindicales.