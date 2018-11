Exigen que homicidio de infante sea juzgado

Entre amigos y familiares fue sepultada ayer Britany Hadaí Palacios Borja, de seis años de edad, quien fue asesinada el martes por la noche en la colonia Un Rancho y Un Lucero, del cantón Llano La Laguna, Ahuachapán. Los actos fúnebres iniciaron en la vivienda donde residía la menor junto a otros familiares y concluyeron en el cementerio municipal.

Durante el trayecto varios parientes y conocidos de la menor exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC) que el crimen de la infante "no quede en la impunidad".

"Fue una vida inocente la que arrebataron, la niña no tiene ningún tipo de culpa de toda esta violencia que vive no solo Ahuachapán sino todo el país. No queremos que el caso lo archive la fiscalía como ha hecho en otras ocasiones, queremos fiscales que sí den respuestas", comentó un vecino de la familia.

Hasta el momento la policía no ha logrado capturar a ninguno de los dos sujetos que se conducían a bordo de una motocicleta, y que fueron los que se acercaron a la menor y su padrastro y les dispararon. "Ya han pasado varias horas y la PNC no ha dicho que hay capturas, no hay nada. Los que hicieron esto andan tranquilos, mientras nosotros lloramos la muerte de la niña", dijo un asistente al funeral.

Otro vecino exigió que cuando haya detenciones vinculadas al caso la fiscalía acuse a los responsables del delito de feminicidio.

"No hay edad para que una mujer sea víctima de feminicidio. Esperamos que cuando los hechores caigan se les aplique lo máximo de la ley y el caso sea tratado como lo que es, un atroz crimen", agregó una vecina.

Dos delincuentes en motocicleta llegaron adonde estaba la niña y su padrastro. Uno se bajó para atacarlos, pero no pudo disparar, entonces el conductor usó su arma de fuego.