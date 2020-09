Exigen seriedad a la Fiscalía en investigación sobre negociación GOES-pandillas

Que realice una investigación seria y robusta en torno a la posible negociación del Gobierno con las pandillas es la exigencia que diversos grupos parlamentarios hacen a la Fiscalía General de la República (FGR).

El lunes pasado, fiscales allanaron varias oficinas de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y en las cárceles de Izalco y Zacatecoluca.

El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, consideró que lo que se espera es que estos allanamientos tengan resultados que lleven a término esta investigación y que se diriman responsabilidades si es que las hay.

"Esperamos que las investigaciones y los allanamientos puedan dar resultados que lleven a indicios que puedan dar fe de que pudo existir esto o que no sucedió... Espero que la Fiscalía esté haciendo un trabajo muy serio, realmente me sorprende porque hay casos en los que tampoco ha puesto el empeño debido pero espero que esta investigación pueda llegar a un término", enfatizó el legislador.

Por su parte, el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Hándal, dijo que el hecho de que se le haya dado tanta publicidad por parte del Gobierno a los allanamientos despierta sospechas.

"Qué raro que un allanamiento tenga semejante publicidad adentro, no de afuera, si no que adentro de la actividad porque hasta ahora que se acuerdan todos los allanamientos que se han hecho, la Fiscalía no deja entrar prensa ni nada... Ojalá eso no se vaya a hacer una lavada de cara que la Fiscalía le venga a dar a este Gobierno para venir a decir que no encontró nada", consideró el diputado del FMLN.





Ante los señalamientos de que han existido negociaciones con pandillas que hicieron posible la baja de homicidios, el secretario jurídico de la Presidencia, Ernesto Castro, dijo que lo que se tienen son "verdades a medias".

"Aquí no hay que confundirse, los que pactaron, los que negociaron con pandillas son los gobiernos anteriores y eso está claro, nosotros no hemos pactado", añadió el funcionario gubernamental.

Abogados dudan

Algunos abogados penalistas creen que pudo haber existido una fuga de información que permitió a las autoridades penitenciarias prepararse con anticipación para el allanamiento.

El abogado Francisco Beltrán Galindo calificó como extraño que las autoridades hayan recibido este accionar de la FGR. "Lo que hace pensar es que las autoridades pudieron conocer con mucha anticipación de los documentos que tenía El Faro y probablemente ya estaban preparados para este tipo de cosas", dijo Galindo.

La abogada penalista, Cindy Rivera, dijo que no es posible afirmar que la FGR avisó a la DGCP. "Sin embargo, es importante tener en cuenta que un registro se caracteriza por ser sorpresivo e irrepetible, es por ello que, si son varios los lugares objetivo, se debe hacer de manera simultánea para evitar que se corra la voz", aseguró Rivera.

Por su parte, el abogado Carlos Meléndez sostuvo que si hubo fuga de información esta no fue de la parte fiscal. "Jamás la Fiscalía filtraría este tipo de información al Gobierno de El Salvador de un procedimiento en el cual evidentemente están investigando algún tipo de delitos", defendió el jurista.

Además, dijo que el punto en discusión es, si el Gobierno pudo haber filtrado la información que es privilegiada o de reserva por parte de la FGR, y que si esto ocurrió, el fiscal Raúl Melara tendrá que hacer las investigaciones correspondientes.