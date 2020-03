Exigía $5,000 por mensajes de texto

Un hombre fue arrestado en el municipio de El Rosario, en La Paz, por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de una víctima con régimen de protección, informó la Policía Nacional Civil (PNC).El imputado fue identificado como Juan Carlos Pérez Ramos, de 20 años, quien según la Policía, exigía $5,000 a través de mensajes de texto a un comerciante, a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares.

El caso era investigado por el Equipo Local Antiextorsiones (ELA) del Departamento de Investigaciones (DIN), haciendo efectiva la captura cuando cometía el ilícito, aseguró un jefe policial.

Los investigadores, al recibir la denuncia, se involucraron en la negociación, hasta dar con la captura de del hombre.

Las autoridades no dieron detalles de cómo delinquía Pérez Ramos, pero la autoridad dijo que este no está perfilado como pandillero, en los registros con los que cuenta la Policía, pero no descartan que sea colaborador activo de algún grupo delincuencial.

En tanto, el ELA también capturó a Salomón Moisés Rivera, de 30 años, por el mismo delito.

El procedimiento fue en el periodo de la flagrancia y se llevó a cabo en el cantón San José Abajo, de Santiago Nanualco, La Paz.

La policía explicó que Rivera sí pertenece a pandillas y bajo amenazas exigía de extorsión a la persona $20 semanales.

Al momento de la captura, los policías le incautaron un teléfono celular, del cual se buscará obtener información que reafirme los cargos que se le imputan o descubran otros delitos.