Exigían $1,500 en Chorro Abajo, Izalco

Querían distraer la atención de los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) al cambiar de lugar de entrega de dinero, pero los agentes lograron detener a dos pandilleros que exigían $1,500 a una víctima de extorsión a cambio de respetarle la vida, así como a su familia.

La PNC detuvo a Manuel Elías Tepata Shente, de 25 años; y a Carlos Abraham Jacinto López, de 18, ambos pertenecientes a pandillas.

De acuerdo con un oficial de la unidad que investiga los casos de extorsión, Tepata fue capturado en las cercanías del parque de Izalco, cuando se movilizaba junto a otros parientes.

"A mí me agarraron por el parque y me dijeron que iba a ser detenido porque había golpeado a una señora, después me dijeron que por extorsión", dijo.

El otro pandillero fue capturado en el cantón Chorro Abajo, zona donde ambos delinquen y exigían el dinero.