Exigían dinero a comerciante de mercado

Dos hombres fueron detenidos por personal del Sistema de Emergencias 911 de San Miguel bajo cargos de extorsión en contra de una víctima con régimen de protección.

"Ayer a las 11 a. m. personal del 911 detiene a los señores José Isaías Portillo Portillo, de 18 años, y Gerber Geovany Benavides Machado, de 20 años, ambos por el delito de extorsión, en un caso que se dio en el centro de San Miguel", indicó un jefe policial en la delegación.

El oficial no quiso ahondar en detalles sobre la captura, aduciendo que por ser este un caso cuya víctima tiene régimen de protección no podía brindar mayor información, para no entorpecer las investigaciones o que la persona que interpuso la denuncia pueda ser identificada.

"Se hace un llamado a todas aquellas personas que están siendo víctimas de los delitos de extorsión que no se queden callados, tienen una policía que les apoya y hay formas de que no se den cuenta los delincuentes", indicó.