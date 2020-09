Exigir prueba covid a pasajeros que lleguen a El Salvador viola la Constitución

Inconstitucional. Así catalogan diversos juristas la circular que Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en la que informó a las aerolíneas de que todo pasajero que ingrese a través del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez deberá traer consigo un certificado de resultado negativo de una prueba PCR, de lo contrario, no podrá ingresar a territorio nacional.

En el artículo 5 de la Constitución de la República se garantiza que a ninguna persona se le podrá prohibir el ingreso, "salvo las limitaciones que la ley establezca".

Teniendo eso como base, el director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), Eduardo Escobar, consideró que la ausencia de una resultado de la prueba PCR no es un impedimento para prohibir que un salvadoreño entre a territorio, por tanto, la disposición de CEPA va contra lo que establece la Constitución.

"A menos que hubiese perdido o renunciado la nacionalidad, pero si es un salvadoreño o una salvadoreña que tiene nacionalidad, que tiene todos sus derechos no se le puede restringir el ingreso a la república bajo el tema de que no tiene una prueba médica, igual por otras razones no se le puede negar el ingreso... Es inconstitucional, es contra la Constitución", sentenció Escobar.

A pesar de que la disposición sea inconstitucional, Escobar dijo que era casi seguro que CEPA la aplicará. De ocurrir eso, señaló que el ciudadano podrá recurrir a la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a interponer un amparo porque se le estaría violando su derecho de ingresar al país.

El hecho de no permitirle el ingreso a un ciudadano salvadoreño, explicó Escobar, cae en la figura del "ostracismo", es decir, en algo similar al destierro o al exilio. Dijo que eso es algo "extremo".

Lo que se ha conocido sobre la decisión que tomó CEPA es solo una circular con fecha del 11 de septiembre. Escobar dijo que para emitir esa documento, CEPA tuvo que haber tomado un acuerdo y que si fue así, este también carecía de valor porque no se puede colocar por sobre lo que establece la Constitución nacional.

Otro jurista que también advirtió sobre la disposición que se proyecta comenzar a aplicar a partir del 19 de septiembre, día en el que reiniciará operaciones el Aeropuerto Internacional, fue el director del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Javier Castro.

"Esta es una decisión inconstitucional, pues de acuerdo con la Constitución no se le puede prohibir la entrada a territorio a ningún salvadoreño puesto que esto es un derecho constitucional el ingresar al país de acuerdo al artículo 5 de la Constitución", afirmó Castro.

En el transcurso de la pandemia por coronavirus, la Sala ha emitido diversas resoluciones en las que dejó fijado que el Ejecutivo, a través de ninguna de sus dependencias en las que se incluye CEPA, no tiene potestad de restringir o suspender derechos constitucionales; que esto solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa.

"El Órgano Ejecutivo y CEPA no pueden suspender o restringir un derecho constitucional mediante una circular o cualquier otro instrumento, esto es una clara extralimitación", recalcó el director del DEL.

Tras conocerse la circular de CEPA y debido a que en ella se dice que si el pasajero no trae el resultado negativo de una PCR que no tenga más de 72 horas de haberse realizado, será considerado inadmisible, surgió la duda de qué pasará con quienes no poseen el documento requerido.

En uno de los incisos del artículo 5 de la Constitución se fija: "no se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso y otros documentos de identificación".

En ese sentido, el abogado constitucionalista, René Hernández Valiente, enfatizó que una vez la persona aterrice al aeropuerto, no puede ser colocada en otro avión para que se regrese.

"Eso sí no puede ocurrir, si llegan al aeropuerto no los pueden devolver, ahí estarían violando la Constitución seriamente porque tienen la obligación de aceptarlo como salvadoreño porque es un derecho ciudadano que no puede nadie quitárnoslo", acotó Hernández Valiente.

Los tres expertos coincidieron en que es positivo que se estén buscando formas de evitar la importación de casos positivos por covid-19, sin embargo, sostuvieron que prohibiéndole el ingreso a un connacional no es la forma.

El director ejecutivo de AC sugirió que una de las alternativas para las personas que no traigan su certificación de un resultado negativo puede ser que las autoridades les hagan la prueba al momento que lleguen al país.

"Si la persona ingresa y no trae la prueba, lo que sí se puede hacer es, en todo caso, someterla a la prueba y mantenerla en un resguardo mientras no se tenga el resultado de la prueba. Eso, sin duda, es algo válido, así van a evitar que esta persona pueda traer el virus y pueda contagiar a otras en el territorio de la república... De eso a no permitirles el ingreso al territorio porque no traigan una prueba hay una gran diferencia", dijo Escobar a este rotativo.

Añadió que el Gobierno ya tuvo que haber aprendido a garantizar las condiciones de una persona mientras está en resguardo a la espera de resultados, por tanto, si se opta por esa vía, no se debería de repetir los problemas que hubo con los centros de contención.