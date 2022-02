Exigir vacunación podría aumentar cobertura

El 28.1 % de la población que no está dispuesta a vacunarse contra el covid-19 cambiaría de opinión si la obligan en sus lugares de trabajo o estudio, indica una encuesta de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO).

La encuesta se realizó entre 1,500 personas mayores de 18 años y los resultados revelaron que el 89.5 % dijo tener al menos una vacuna y el 10.5 % no se ha inmunizado.

La población no vacunada fue consultada sobre su disposición a hacerlo. El 66 % dice que probable o definitivamente sí se vacunará, el 9.4 % aún no sabe qué decisión tomar y el 24.6 % sostiene que probable o definitivamente no se vacunarán.

El estudio también indagó sobre los motivos que harían cambiar de opinión a los no vacunados que no tienen disposición de hacerlo. El 25 % asegura que nada lo hará cambiar de opinión y el 20 % no sabe. Pero el 28.1% respondió que lo hará solo si se lo exigen en su lugar de trabajo, escuela o en otras actividades.

El coordinador del centro de estudios de FUNDAUNGO, Manuel Delgado, señaló que poner como obligatoria la vacuna es un tema de debate, pero recomendó hacer "una promoción desde el trabajo a generar conciencia o ese control (...); muchas personas se veían inclinadas a hacerlo".

"Lo que en esta encuesta no preguntamos, porque está dirigida a adultos, es que probablemente estas ideas (de vacunación por exigencia) también influencian en cómo deciden si vacunar a niños o no", apuntó Delgado.