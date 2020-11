“Existe peligro de que estas acciones se manipulen”: Javier Castro, Fusades

Atentos. Así recomienda el director del Departamento de Estudios Legales (DEL) de FUSADES, Javier Castro, que permanezcan los ciudadanos en relación al tratamiento que den a la información que surja en la consulta popular para proponer reformas a la Constitución de la República.

Desde ayer, 15 de noviembre, quedó habilitado el portal web consulta.sv para que la población, desde cualquier parte del mundo, puedan mandar propuestas de reforma. Esto es parte del trabajo que hace el equipo Ad Hoc a cargo de la formulación de iniciativa, y que está coordinado por el Gobierno.

“No es a través del Órgano Ejecutivo que debe hacerse este tipo de ejercicio, cuando hemos estado viendo cómo violentan la Constitución y sus principios”.

Javier Castro, Director DEl departamento de estudios legales, FUSADES

“ No le corresponde hacer al Ejecutivo (hacer) este tipo de ejercicio y, además, existe peligro que este tipo de acciones se manipulen, por eso nosotros vemos con preocupación todo el proceso que se ha iniciado, no solo la consulta, si no el proceso desde sus inicios”, dijo Castro a este rotativo.

Para el director del DEL, la Constitución es clara en cuanto a las atribuciones que tiene cada Órgano de Estado. Enfatizó en que en las del Ejecutivo no está el impulsar reformas a la Constitución y que esto es algo que solo le compete a la Asamblea Legislativa.

El vicepresidente de la República y coordinador del equipo Ad Hoc, Félix Ulloa, declaró que en el texto constitucional hay apartados que son “difusos” y que resulta necesario aclarar.

En la página web que habilitó la Secretaría de Innovación, se presentará la información para proponer las reformas de acuerdo a cuatro ejes que definió el equipo Ad Hoc. El primero está relacionado con los derechos fundamentales y garantías constitucionales; el segundo con la forma de gobierno, el sistema político, la alternabilidad en la Presidencia y el económico; el tercero con la institucionalidad que surge por Constitución y la elección de sus funcionarios; y el cuarto con la Ley de Procedimientos Constitucionales.

Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, también recomendó a la población estar atenta a este proceso de consulta y a reconocer la importancia e implicaciones de una reforma constitucional.

“Se debe explicar las verdaderas motivaciones y las consecuencias de hacer una mala reforma”, comentó Rubio.