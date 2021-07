Existe temor que nunca brinden la cifra real

Especialistas en temas de seguridad y derechos humanos coinciden en que luego de dos meses de investigación en las fosas clandestinas de Chalchuapa y por el estado de algunos cuerpos, es posible que aún no se conozca la información exacta de los cuerpos enterrados.

Sin embargo, Jeannette Aguilar, experta en seguridad pública, aseguró que debido a la transcendencia y gravedad del caso "las autoridades tienen la obligación de informar a la opinión pública sobre el hallazgo en general, incluyendo el número de víctimas localizadas".

Señaló que esa no es justificación para manejar con absoluto secretismo un caso de transcendencia nacional e internacional.

"No es normal que después de dos meses de trabajo de arqueología forense no puedan dar un número. Especialmente porque el principal sospechoso fue beneficiado con el criterio de oportunidad", dijo Aguilar.

Por su parte, Verónica Reyna, directora de derechos humanos en el Servicio Social Pasionista, considera que posiblemente la cantidad exacta de víctimas nunca se conozca.

"Aunque hay una esperanza que se conozca una información y es obligación del Estado dar información completa de este caso, respetando siempre la dignidad y privacidad de las víctimas y sus familiares, es muy probable que no ocurra que no tengamos un consolidado de información pronto y no se si en algún momento", manifestó Reyna.

Agregó que el atraso en el proceso y reconocimiento de las víctimas es normal y el avance dependerá de los protocolos que realice Medicina Legal.

"El trabajo de identificación de los cuerpos, si están desmembrados o no, cuanto tiempo tienen de descomposición, determinar la fecha, el sexo, la forma que ha sido asesinada puede tardar muchísimo y eso dependerá de Medicina Legal y también de los protocolos que tienen para la realización de autopsias", aseguró.

Aguilar sostiene que por lo visto hasta ahora, y dado a la opacidad y secretismo, no habrá más información del caso.

Denuncias

Luego de encontrar el cementerio clandestino en la casa de Hugo Osorio, decenas de personas llegaron al lugar con las fotografías de su familiar desaparecido para preguntar a las autoridades si estaban entre los cuerpos encontrados. Todos los familiares eran remitidos a Medicna Legal.