Exjuez recibió $10,000 por liberar a narco, según escucha telefónica

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) inició ayer la reproducción de audios de escuchas telefónicas para probarle al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador que tres exjueces especializados de San Miguel sí recibieron dinero para beneficiar a pandilleros o narcotraficantes cuando ejercieron sus cargos.El Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CIT) controló varias llamadas entre exempleados del centro judicial de San Miguel, fiscales, abogados, jueces e imputados durante 2013 y 2014.Una de las conversaciones grabadas fue entre Luis Edgardo Franco Arévalo, quien era miembro de la estructura de narcotraficantes denominada Los Garrobos, y Marlyn Lizzette Carballo, exempleada del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, donde fue juez Jorge González, ahora procesado.El 26 de diciembre de 2013 Franco le llamó a Carballo para contarle que se encontró con Estela Margarita Cortés, quien trabajaba entonces como colaboradora de Enrique Beltrán Beltrán, exjuez Especializado de Sentencia (y ahora procesado), para que le entregara a su exjefe $10,000 por liberar a José Andrés Rodríguez Torres, hermano de José Enrique Torres, un miembro de esa estructura de narcotráfico.“La vi para entregarle el dinero, fui como la mujer y los niños”, se escucha. Luego, Marlyn Carballo le reclamó a Franco porque Estela Cortés recibió dinero, y él respondió: “Porque convenció al juez que solo nos cobrara $10,000 y no los $15,000 que él pedía”.En noviembre del año pasado, José Andrés Rodríguez Torres fue capturado en México acusado de narcotráfico, producto de una difusión roja emitida por INTERPOL.La Fiscalía continuará hoy con la reproducción de las grabaciones de las conversaciones de los imputados.La Fiscalía presentó ayer por la mañana a un miembro del personal de seguridad de los tribunales de San Miguel como parte de los testigos del caso.La FGR inició su interrogatorio preguntando: “¿Usted fue citado por el Juzgado de Instrucción de San Miguel para declarar?” El testigo respondió: “No me acuerdo”. Y esa fue su respuesta por más o menos 15 minutos, hasta que la Fiscalía le solicitó al tribunal que lo declarara testigo hostil porque no quería revelar la información.El tribunal aceptó y la FGR reinició las preguntas. “¿Usted es amigo del exjuez Especializado de Instrucción de San Miguel Jorge González?”, cuestionó un fiscal, a lo que el testigo respondió que sí. Las preguntas continuaron hasta el momento que uno de los fiscales del caso le volvió a preguntar si él tenía acceso al libro de entrada del juzgado donde trabajaba uno de los jueces procesados y el testigo contestó: “Sí, ahorita me acabo de acordar”.Uno de los fiscales le entregó al testigo el libro de visitas del tribunal para que verificara si su firma aparecía en el documento. Además, le pidió que pronunciara los días que ingresó Franco Arévalo al juzgado. “El 8 de febrero de 2014 llegó. El motivo de la visita fue por una audiencia personal con el licenciado”, respondió.