Exjugadora de Atlético Marte y del Sonsonate de primera división desaparece en la colonia Quezaltepec, de Santa Tecla

Claudia Jimenena Ramírez, de 21 años, desapareció el domingo a las 8:00 de la noche de la colonia Quezaltepec, de Santa Tecla, luego de que fue a una tienda a comprar, después de jugar un partido amistoso en la cancha de ese lugar.



Según familiares de la víctima, Claudia había ido a jugar a ese lugar, invitada por otras amigas, ya que en el pasado jugó para equipos de la primera división, Atlético Marte, Sonsonate y Alianza. "El partido se jugó a las 6:00 de la tarde y terminó a eso de las 8:00 de la noche, se retiró del grupo, dijo que iba a una tienda a comprar y no apareció más", dijo la fuente. El caso ya ha sido reportado a las autoridades.



Según la fuente, es la primera vez que una compañera del grupo desaparece. "Es la primera vez que nos ocurre. Ella vivía por el Parque de Pelota, ahí por el Hospital El Salvador", dijo la fuente, quien prefirió mantenerse anónima. La joven vive con sus padres, no está casada y no tiene hijos.

La familia pide a las personas que tengan información que se comuniquen al número de teléfono 7685-6331.