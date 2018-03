Exministra Darlyn Meza aboga por apostarle al Consejo de Educación

Lee también

La exministra de Educación Darlyn Meza (2004-2009) también participó en el foro que buscó discutir una agenda en torno a la educación en El Salvador, pero su intervención se enfocó en una propuesta: elevar a nivel de ley el Plan Nacional de Educación que ha sido discutido, elaborado y propuesto desde el Consejo Nacional de Educación (CONED).La exfuncionaria consideró que dado que el referido consejo está conformado por 70 % de quienes han trabajado en los últimos cuatro quinquenios en el sector educativo público es evidente que conocen a fondo las necesidades para mejorarlo.“Yo valoro que él (el ministro de Educación, Carlos Canjura) se tome en serio el tema de docentes, pero lo que no le compro es que crea que es el único que lo está haciendo (...) Si ese es el camino que quiere seguir, ojalá no se le caiga el plan cuando venga alguien más a ocupar su cargo dentro de dos años, porque lo que está haciendo es algo que debe ser acompañado por lo menos durante los próximos 10 años para que dé resultado”, opinó.Meza explicó durante su ponencia e insistió cuando fue abordada por la prensa al final del foro en que “hay que hacer lo que sugiere el CONED, que son quienes tienen todo el contexto; es una pena que después de dos años de trabajo se les venga a decir que lo que ellos proponen no es una prioridad”, expresó.Tras ocho años desde que culminó su período como ministra de Educación, asegura haber visitado otros países en los que ha podido comprobar modelos exitosos de educación pública.A manera de ejemplo, se refirió a República Dominicana que también tiene un consejo con planes a largo plazo donde el ministro y su equipo no pueden hacer cambios que pasen por encima de ese consejo, a menos que presenten una documentación técnica tan buena que pueda cambiarlos y “eso ayuda a mostrar consistencia”.