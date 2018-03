Exministro Interiano “no tiene clara la situación por la que lo han detenido”, dice amigo

Lee también

El exministro de Salud Eduardo Interiano, de 73 años de edad, quien desde ayer permanece detenido en la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC) "no tiene muy clara la situación por la que lo han detenido" y está "lógicamente preocupado porque no sabe qué trama se le ha armado", dijo anoche Jaime Villanova Chicas, un abogado que aseguró haberse presentado como "visita a un buen amigo que está en problemas" pero no será él quien estará a cargo de su defensa en el caso.Villanova dijo que el abogado convocado por los hijos de Interiano para defender a su padre en tribunales es Martín Morales.Interiano fue capturado en la tarde del martes por un equipo de la Sección Táctica Operativa en la calle Gabriela Mistral y bulevar de Los Héroes, de San Salvador, cuando iba en un vehículo particular.De ahí fue llevado a la DCI alrededor de las 6:00 de la tarde. Morales, el supuesto abogado defensor, también se presentó al lugar pero se fue sin dar declaraciones a la prensa.Interiano está capturado por delitos de agresión sexual; sin embargo, el requerimiento formal en su contra aún no ha sido presentado y Villanova aseguró que las autoridades tampoco le habían notificado "en forma legal" por lo que se le señala.Por otra parte, Villanova dijo que el estado de ánimo de Interiano es, a pesar de todo, "positivo".