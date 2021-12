Exministro a prisión luego de entrega voluntaria

El comisionado Mauricio Ramírez Landaverde dijo que su caso ha sido manipulado políticamente. Seguirá la instrucción en prisión preventiva.

El ex ministro de Justicia y Seguridad, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, se entregó voluntariamente al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador y posteriormente fue trasladado a una bartolina policial, aunque aseguró que su caso ha sido "manipulado políticamente".

El ex funcionario fue capturado luego que la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador desestimó un recurso de revocatoria planteado por su defensor en el que solicitaba que anularan la orden de captura en su contra.

Landaverde es acusado junto a 20 personas más de participar en una estructura para desviar fondos de las tiendas penitenciarias de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).

"Me vengo a presentar porque tengo conocimiento que la Cámara resolvió en contra nuestra. Entiendo que hay orden de detención y por ese motivo y de forma voluntaria me he presentado", dijo el ex funcionario a empleados del juzgado.

El exministro es señalado por la Fiscalía por el cometimiento de los delitos de actos arbitrarios y peculado en grado de participación como cómplice necesario.

Sin embargo, Landaverde señaló que la representación fiscal no los acusa de haberse apropiado alguna cantidad de dinero, como lo han explicado algunos funcionarios de gobierno.

"Nuestro caso ha sido políticamente manipulado. El requerimiento fiscal y el acta de la audiencia inicial establecen que Fiscalía no presentó pruebas orientadas en esa dirección. Incluso Fiscalía señala que no nos hemos apropiado de ninguna cantidad de dinero. Para ellos el desvío consiste que con ese dinero pagamos salarios, compramos medicina y lo necesario para mantener los programas que se desarrollaban en ese momento", aseguró.

Además de Landaverde, también se entregó el subcomisionado Ramón Fernando Roque Mártir, quien también es acusado de actos arbitrarios.

Pedro Cruz, abogado defensor de Landaverde, cuestionó la resolución de la Cámara ya que dijo que el caso es débil. Aseguró que sus dos defendidos deberán enfrentar la fase de instrucción en prisión.

"Consideramos que mandar detenidas a estas personas es algo innecesario y en la fase de instrucción se va a desvanecer por completo. Esperemos que todo se desarrolle con celeridad y pronto puedan recuperar la libertad los detenidos", dijo Cruz ante los medios.