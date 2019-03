Exoneran a Bukele de agresión verbal

El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres absolvió ayer por la tarde al presidente electo de la república, Nayib Bukele, del delito de expresiones de violencia en perjuicio de la exsíndica Xochitl Marchelli, quien lo denunció en septiembre de 2017.

Nayib Bukele aprovechó la resolución judicial para calificar como un "circo" el proceso en su contra, que inició luego de que Marchelli aseguró que el entonces alcalde capitalino supuestamente la llamó "bruja" durante una reunión del concejo municipal, en septiembre de 2017.

"Se acaba un año y medio de circo. Creo que hay gente proba, correcta, técnica, profesional en nuestro sistema de justicia. La jueza fue muy diligente, el juicio duró un día, yo había cancelado eventos de tres días", dijo Bukele en las afueras del Juzgado Especializado.

Tanto Bukele como su abogada defensora, Bertha De León, detallaron que la jueza decretó la absolución porque la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas contundentes durante el juicio, que duró solo un día.

"Lo importante es que la fiscalía no pudo probar ni una sola cosa, no pudieron probar absolutamente nada. Ningún solo testigo, ninguna sola prueba, básicamente solo era una acusación en papel que al final no pudieron probar", señaló el exalcalde capitalino.

De acuerdo con la abogada de Bukele, durante la jornada declararon nueve testigos: cinco presentados por la fiscalía; y cuatro, por la defensa. Estaba previsto que comparecieran 21 testigos, pero ambas partes prescindieron de seis declarantes cada uno, porque aportarían la misma información que las personas que sí testificaron, explicó la defensa.

Esta fue la segunda vez que decretan absolución a Bukele por este caso. En octubre de 2017, la jueza suplente del Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador lo exoneró de cargos porque consideró que los hechos no se adecuaban a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

En esa ocasión, la Cámara Tercera de lo Penal ordenó que Bukele enfrentara de nuevo el proceso después de que la fiscalía y la querella apelaron la decisión del Juzgado de Paz. El juicio se celebró ayer a pesar de que en octubre pasado Marchelli declinó de continuar con el proceso penal.