Exoneran a diputado Reynaldo Cardoza y su esposa del delito de enriquecimiento ilícito

La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no responsable del delito de enriquecimiento ilícito al diputado electo por Chalatenango, y miembro del partido PCN, Reynaldo Cardoza, y también a su esposa.

Desde el pasado mes de marzo de 2017, la Cámara Segunda de lo Civil declaró no responsable de enriquecimiento ilícito por $1,571,375.01 al diputado López Cardoza; sin embargo, había mantenido el señalamiento para su esposa, Alma Gutiérrez de López. Ella debía reintegrar a las arcas del Estado un total de $78,000 que no pudo justificar en su patrimonio personal, pero también fue exonerada de cargos.

Cardoza era acusado del delito de enriquecimiento ilícito. (Foto: Melvin Rivas/LPG)

Tras conocer la exoneración, Cardoza declaró que él “no ha hecho nada malo” y que no había razón para seguir conociendo el caso. “No he andado haciendo cosas malas. Se me estaba enjuiciando por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Entonces, ¿por qué tiene que seguir el juicio?, ¿por qué tiene que seguir la jueza conociendo extinción de dominio?”, dijo.

Además, añadió que “este día era fatal para mí porque me podían inhabilitar por diez años después de haber ganado una elección con 27,035 votos”. Varios simpatizantes de Cardoza se hicieron presentes a las instalaciones de la CSJ para externar su apoyo al diputado ante las acusaciones en su contra.

@prensagrafica Reynaldo Cardoza brinda declaraciones luego de salir de la CSJ pic.twitter.com/YmiDfG62Kx — melvin (@melvinrivas1) 23 de abril de 2018