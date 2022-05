Expectación por intento de AMLO para tratar tema migratorio

Expectativa genera entre políticos salvadoreños la intención mostrada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, por planificar y ejecutar una política en conjunto con los países de la región para abordar la problemática migratoria.

La semana pasada, AMLO, conocido así por las iniciales de su nombre, estuvo en Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y Cuba en reuniones bilaterales porque considera que es urgente que su país, los que visitó y Estados Unidos aborden la migración irregular.

En ese sentido, políticos salvadoreños ven positivo que el presidente de México se tome la atribución de intentar unificar una estrategia sobre el tema.

"La gira es como para venir a unificar la hermandad que debe haber en Latinoamérica... Es positivo. México es la segunda potencia económica de Latinoamérica y prácticamente somos similares y tenemos muchas cosas en común", opina el diputado de GANA, Romero Auerbach.

El legislador también se refirió al hecho de que posiblemente el Gobierno de Estados Unidos no invite a algunos países a la Cumbre de las Américas, y a la intención externada por México de que si no invitan a todas las naciones, pueden reconsiderar su asistencia al evento.

Por su parte, el exvicepresidente de la república, Oscar Ortiz, califica de "dramática" la situación migratoria de los últimos meses, por lo que considera que la gira de López Obrados fue "oportuna".

"Está claro que México es el principal receptor de esa migración, sobretodo por la situación que hay en Estados Unidos y, entonces, debe de ser una responsabilidad compartida, no solo la puede tomar México... si no también es una responsabilidad que deben tomar los gobiernos de la región, especialmente el gobierno salvadoreño, con políticas públicas integrales que permiten abordar el tema, no de manera segmentada, si no de manera nacional, regional y ahí es donde México juega un papel clave", dice el exfuncionario salvadoreño.