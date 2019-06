Expectativa en San Isidro por la construcción de puente

Por muchas décadas los habitantes del cantón El Rosario, en el municipio de San Isidro, Morazán, han tenido que ingeniárselas para cruzar el río Torola, que separa a caseríos y cantones del municipio homónimo. Ahora se mantienen a la expectativa de que el presidente Nayib Bukele cumpla la promesa que hizo en red social: iniciar con la construcción de un puente en 72 horas.

Dicho anuncio lo hizo luego de que María Ofelia Navarrete de Dubón, conocida como María Chichilco, en su tercer día como ministra de Desarrollo Local visitó San Isidro y solicitó ayuda al mandatario.

El 85 % de habitantes de El Rosario se dedica a la agricultura y todos los días tienen que cruzar el afluente para poder ir a trabajar sus tierras que se encuentran en Torola, según informó ayer el alcalde Julio Franco.

El funcionario detalló que desde que se fundó el pueblo, sin dar fecha, unas 20 personas habrían muerto cuando intentaron cruzar el río; dos casos ocurrieron en los últimos cinco años.

"Desde que se puso la cuerda (cable) allá por 2001 disminuyeron los muertos, ya que sirve para cruzar el río sin arriesgarse a meterse al agua y pasar por las piedras y árboles que hay en el interior. Antes se pasaban por unas piedras, pero al ver que se caían, se hundían y se ahogaban, fue que pensamos en poner la cuerda", contó. Agregó que como alcaldía tenían pensado hacer una pasarela peatonal, pero no se hizo por falta de fondos.

Además, en reiteradas ocasiones solicitaron ayuda al expresidente Salvador Sánchez Cerén, pero nunca obtuvieron respuesta. "En campaña nos prometían, pero nunca nos visitaron. Hoy por la tarde (ayer) esperamos que entre la primera máquina para que se construya (el puente)", dijo Franco.

El río es cruzado por jóvenes, niños, adultos y ancianos, a estos últimos se les dificulta, ya que aseguran que la agarradera del cable tensado pierde velocidad y a mitad del camino tienen que utilizar las fuerzas de los brazos para poder llegar hasta el final.

"Yo soy del caserío San José, en Torola, y tengo que venir hasta acá porque por aquel lado no hay tiendas. Por mi edad se me dificulta pasar porque ya no tengo fuerzas y me canso en el camino, es por eso que tengo que ir haciendo varias pausas", contó Domitila Ayala, de 65 años.

Cada uno de los habitantes que necesita cruzar de San Isidro hacia Torola tiene que mandar a hacer a un taller de estructura metálica un "garrucho", una pieza que tiene agarradera que se coloca en la cuerda de metal y que sostiene varios lazos de nailon.

Para los estudiantes del Centro Escolar El Rosario, en San Isidro, no es nada fácil tener que ir a la escuela, ya que la mayoría vive en el caserío San José de Torola. El temor les invade cuando se sientan en los lazos y tienen que agarrar impulso para cruzar.

"Ya tengo varios años de hacer esto y me da mucho miedo caerme, pero debo de hacerlo porque quiero estudiar y salir adelante", comentó Abigaíl Castro, de 13 años, quien cursa séptimo grado en la escuela El Rosario.

personas han fallecido cruzando el río, desde que se fundó el pueblo.