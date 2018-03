Experto asegura que prensa es crucial para la democracia

Lee también

La columna vertebral son los medios de comunicación para la democracia de cada país, según el abogado constitucionalista venezolano Asdrúbal Aguiar, experto en democracia y libertad de expresión, que visita el país.El respeto al Estado de Derecho, a la independencia de las instituciones del Estado, a la libertad de expresión de la ciudadanía y a la libertad de prensa son elementos cruciales en cada Estado democrático que existe alrededor del mundo. Sin embargo, Aguiar aseguró que hay ejemplos en el contexto latinoamericano donde queda ejemplificado cómo en la medida en que se violentan estos elementos la democracia anhelada se va deteriorando.Aguiar, es director ejecutivo de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), se refirió en una conferencia de prensa a la situación de Venezuela, país del que es originario.El abogado dijo que en ese país se vive una crisis “muy profunda en el lado político, institucional y humanitario” y que a pesar de ello, el Gobierno no quiere dejarse ayudar.Añadió que para llegar al deterioro actual, el Estado venezolano ha tenido que pasar por encima de la prensa y silenciarla de diversas formas, expulsándola del país es una.“Después de haberse hecho un esfuerzo por avanzar sobre la vía del entendimiento entre los actores que están en el Gobierno, los actores de la oposición, los miembros de la sociedad civil, los signos de deterioro que ha tenido Venezuela dentro de ese marco de diálogo lo que han hecho es agravarse. Entonces, viene la gran pregunta: por qué el diálogo en democracia no funciona sino que agrava las circunstancias dentro del escenario que lo que ha hecho es simplemente deteriorarse”, cuestionó el experto.El venezolano ejemplificó que con el destape de escándalos de corrupción en los que funcionarios de su país están involucrados, gracias a los medios de comunicación, le hacen ver a la sociedad todas las cadenas de impunidad que hay. Dijo además que Venezuela es solo un ejemplo y que se puede reproducir fácilmente en otras naciones si los medios de comunicación y la sociedad civil no toman un papel activo.“La libertad de prensa es la columna vertebral de la experiencia democrática y en donde falla de raíz la experiencia democrática, por consiguiente, la prensa es la primera afectada, la prensa es la primera censurada, la prensa es la primera víctima de los gobiernos, de las políticas y en quienes en definitiva se sienten afectados por su crítica permanente”, concluyó el abogado.El director ejecutivo de IDEA, foro no gubernamental conformado por 37 ex jefes de Estado que analizan los procesos democráticos en la región, se encuentra en el país pues realizará una serie de conferencias para hablar sobre el tema de la democracia en América Latina, sus retrocesos, avances y retos.La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) junto a Concertación Democrática Nacional (CDN) han traído al país al expositor por tres días.