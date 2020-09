Expertos dicen que fin de TPS no parece tener más opciones

Angustia y zozobra. Estas dos palabras describen muy bien lo que sienten los salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus hijos nacidos en Estados Unidos, luego de que se conoció el fallo de la Corte del 9.º Circuito que validó la cancelación del programa.

Nadie esperaba que los jueces emitieran su veredicto cuando el país aún lucha por controlar las muertes y los casos de covid-19 o cuando California libra una de las peores batallas de su historia contra los incendios forestales. La noticia que recibieron miles de inmigrantes el lunes se suma a las múltiples preocupaciones que les agobia.

Martín, un salvadoreño que vive en Estados Unidos desde 2001, estaba terminando las clases en línea con su hijo de tres años, cuando leyó en las noticias sobre la resolución de la Corte de California. La noticia lo dejó helado.

"Todas las mañanas al terminar las clases con mi hijo, veo las noticias, para saber lo que está pasando y leí algo del TPS. La noticia me cayó como un baldazo de agua fría. No me lo esperaba, muchos esperábamos una noticia positiva con esto de la Corte", dice el salvadoreño.

Al igual que miles de salvadoreños que lograron un estatus migratorio regular, Martín tiene toda su vida hecha en Estados Unidos. Su hijo tiene raíces salvadoreñas pero es estadounidense y la opción de una mejor vida para su hijo no está en El Salvador.

"Esta noticia me hace sentir muy triste. Esperaba que nos pudiéramos legalizar. No puedo dejar de pensar en mi hijo, eso fue en lo primero que pensé, él es en quien pienso más. Quiero tener oportunidades para darle un mejor futuro y ahora no sé qué voy a hacer", expresa el hombre, angustiado.

De acuerdo con datos del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, de los 436,000 inscritos al TPS hasta 2019, los salvadoreños representan el 90 % del grupo. Es decir, que por lo menos 260,000 salvadoreños son directamente afectados con la cancelación del programa.

Organizaciones civiles, como Central American Resource Center (CARECEN), estiman que el grupo de salvadoreños y sus hijos nacidos en Estados Unidos, directamente afectados con esta medida migratoria son más de 400,000.

Además, el 30 % de los tepesianos salvadoreños es dueño de propiedades en el país; mientras que el 20% posee negocios que generan empleos e ingresos para otras familias de inmigrantes en varios estados de la Nación Americana.

Y según datos de la Alianza Nacional TPS, la contribución tributaria de los tepesianos en Estados Unidos suma $4.6 mil millones cada año. No solo las familias resultarán afectadas si en 2021 se ordenan procesos de remoción o deportación en contra los inmigrantes amparados al TPS.

Ni extensiónni período de gracia

Además de la angustia, los salvadoreños tienen poca información sobre la cancelación del TPS. Tras la resolución de la Corte se habla de un periodo de gracia, para los salvadoreños, después del 4 de enero, fecha en la que vence la última extensión del programa. De hecho, la canciller salvadoreña, Alejandra Hill, el año pasado dijo que la Administración Trump se había comprometido a conceder una extensión extra del programa para los connacionales.

Sin embargo, en las páginas oficiales de la Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no se contemplan nuevas extensiones o períodos de gracia para los tepesianos, y según expertos en el tema migratorio, después del 4 de enero y con la resolución de la Corte emitida el lunes, la Administración Trump podría iniciar procesos de deportaciones.

"De acuerdo con los documentos de la resolución de la Corte no hay período de gracia. Se establece que el TPS termina el 4 de enero de 2021 y no hay base legal para decir que se extiende un año más. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos está en todo su derecho para cancelar el programa en esa fecha", dijo el experto en migración Roberto Sarmiento.

Según la resolución –como lo explica el experto– y lo publicado por el USCIS en sus páginas oficiales, los salvadoreños podrían permanecer en el país hasta el 5 de noviembre de 2021, pero sus permisos de trabajo, sus número de seguro social, sus licencias de conducir o sus tarjetas de identificación no podrán ser renovadas después del 4 de enero de 2021.

"La decisión emitida el lunes por la Corte ni toma en cuenta eso. No habla del período de gracia que se había concedido, eso lo había concedido el juez federal; pero, no era un período de gracia concedido por la Administración Trump. Esta resolución dice que Trump tiene todo el derecho de cancelar el programa en enero de 2021 sin ninguna extensión o prórroga", afirma el abogado.

Mientras tanto, otros expertos señalan que cuando se habló del período de gracia para los salvadoreños, no se explicó que ese tiempo sería concedido solo si los tepesianos no llevaban el proceso a las cortes federales. Es decir, el período de gracia para los salvadoreños estaba condicionado al hecho de desistir en apelaciones o argumentaciones que fueran en contra de la orden ejecutiva firmada por Trump en 2018 para cancelar el TPS.

"En ningún momento USCIS advierte sobre las fechas de marzo y noviembre. Lo que oficialmente se extendió para mayo de 2022 fue el TPS para los ciudadanos de Sudán. Oficialmente en las páginas de USCIS y en el Diario Oficial, El Salvador sigue estando para el 4 de enero de 2021. En ningún documento se establece que el TPS se extiende hasta noviembre de 2021 y no hay nada legal que diga que Trump admitió el hecho de extender el programa hasta noviembre de 2021", señala el abogado de Migración.

Si el tema sigue su curso, tras la resolución, y si Trump gana las próximas elecciones de noviembre, USCIS podría proceder con las notificaciones de remoción o deportación para los tepesianos después de enero del próximo año. Según las reglas migratorias, una persona puede ser deportada del país de 30 a 45 días después de haber sido notificada por las autoridades correspondientes.

Apoyo del Congreso

Con la resolución de la Corte de California, la cancelación del TPS no puede ser frenada, pero el Congreso tiene la posibilidad de aprobar algunas de las propuestas de leyes que fueron presentadas el año pasado para buscar la protección para los tepesianos y para los dreamers de las políticas antiinmigrantes de la Administración Trump.

Sin embargo, los republicanos se oponen a que el Senado estudie y pase estas leyes en un futuro cercano. Chris Van Hollen, senador por el estado de Maryland, uno de los estados donde se concentra la mayor cantidad de salvadoreños con TPS, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que el apoyo del Congreso es vital en el tema migratorio.

"Necesitamos la mayoría de los votos en el Senado. Pero Mitch McConnell, el representante de los republicanos, no está permitiendo que podamos votar a favor de estas propuestas o que podamos pasar estas propuestas en Senado y en el Congreso", señaló.

El demócrata presentó el año pasado la propuesta de ley Dream Act y Promise Act, que tienen como propósito buscar la protección de los inmigrantes amparados al TPS y a DACA, después de que el presidente Trump firmó las órdenes ejecutivas para cancelar ambos programas. Sin embargo, ninguna de las dos ha pasado a la Cámara de Representantes, por falta de apoyo.

Van Hollen señaló que en los próximos días presentará una nueva propuesta que busca la protección y la renovación de los permisos de trabajo de los tepesianos que laboran en la primera línea de respuesta a la pandemia.

"Esta propuesta está encaminada a la protección de los trabajadores esenciales. Con esto se pretende que los tepesianos esenciales puedan renovar automáticamente su permiso de trabajo durante el covid. Vamos a seguir presionando, pero creo que estas acciones se podrán realizar hasta después de las elecciones", dijo.

Al respecto de la decisión de la Corte de California, Van Hollen señaló que se debe analizar toda la resolución de los jueces, plasmada en el documento para poder determinar qué tipo de apoyo es primordial para la comunidad tepesiana.

Además del apoyo del Congreso, el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos podría cambiar el rumbo y el destino de la suerte migratoria de los salvadoreños y de los tepesianos, pues, las políticas de una nueva administración demócrata cambiarían todo el panorama.

"Vidas no son temporales"

Las demandas entabladas en contra de la cancelación del TPS, promovida mediante una orden ejecutiva, firmada por el presidente Donald Trump, fueron puestas por hijos de tepesianos, nacidos en Estados Unidos.

La primera demanda fue promovida por Crista Ramos, una adolescente de madre salvadoreña, en octubre de 2018. Este proceso sigue en curso, pero para evitar las deportaciones, varios hijos de tepesianos iniciaron otro proceso que fue el que recibió sentencia el lunes pasado.