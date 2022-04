Expertos piden reivindicar los Acuerdos de Paz

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) realizó la presentación del informe “Los Acuerdos de Paz de El Salvador y la Construcción de la Democracia: a 30 años de su firma”, donde detallaron la importancia de los Acuerdos de Paz a 30 años de su firma.

Los expertos internacionales crearon el informe para darle actualidad a los Acuerdos de Paz como “grandes líneas de acción para El Salvador”, así lo explicó Gino Costa, asesor internacional que supervisó la implementación de dichos acuerdos en el país.

“Al actual Gobierno recomendó no olvidar el pasado, y darle el lugar que tienen los acuerdos en la historia salvadoreña y reivindicar su validez. Esos grandes objetivos que tuvieron los acuerdos de acabar con la violencia, hoy en El Salvador sigue siendo un problema , acabar con las violaciones a derechos humanos a través del fortalecimiento de la democracia, es la única garantía de paz” , aseguró.

Por su parte, Douglass Cassel, quien fue asesor jurídico de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador, indicó que en la actualidad no hay que descuidar los objetivos principales por los cuales fueron creados los acuerdos hace 30 años, donde es necesario un Gobierno con división de poderes. “En los tiempos turbulentos de hoy, hay tentación de perder de vista los grandes objetivos de los Acuerdos, y abandonar el camino hacia un gobierno eficiente, civil y democrático, con división de poderes e independencia judicial y respetuoso del Estado de Derecho y los derechos humanos", señaló.

Para Verónica Hinestroza, defensora de derechos humanos, consideró que los Acuerdos de Paz son invaluables en la evolución de la justicia transicional en la región y en el mundo. “Constituyen un patrimonio a ser abrazado y preservado por la sociedad salvadoreña, un norte que señala diálogo y construcción democrática como el camino a seguir”, señaló.

Además, aclararon que el país no ha sido inmune a retrocesos en su construcción democrática, y que estos retrocesos se dan en circunstancias diferentes y por factores distintos a los que dieron origen a los acuerdos, pero que, “si no se detiene ponen en riesgo los mismos valores y aspiraciones que llevaron a un consenso el 16 de enero de 1992”m cuando se firmaron dichos acuerdos. Los contextos cambian, pero el norte para la no repetición debe mantenerse en beneficio de la sociedad”, aseguraron.

Dicho informe presenta conocer y reconocer los antecedentes, el significado, los alcances y la perspectiva de futuro de los Acuerdos de Paz , así como honrar a todos los salvadoreños y salvadoreñas que sufrieron vulneraciones en el conflicto armado.