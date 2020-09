Expertos señalan que el ejecutivo no puede reformar la constitución

La designación del vicepresidente Félix Ulloa para reformar la Constitución, puede considerarse como inconstitucional, según abogados constitucionalistas.

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, René Hernández Valiente, considera que el presidente no tiene facultades ni puede reformar la Constitución y tampoco puede delegar unas facultades que no tiene. "Es una burla ese decreto, los únicos que tienen iniciativa de ley para reformar la Constitución son los diputados en un número de diez", aseguró Hernández Valiente. El artículo 248 de la Constitución establece que la reforma únicamente puede ser propuesta por diputados en un número no menor de diez.

El también exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González asegura que la Sala puede considerar esas reformas como un fraude; el hecho de que diez diputados sean nada más una especie de "pasa papeles" que van a dar iniciativa de una reforma pero de algo que no lo han trabajado ellos. "Quien lo habrá trabajado será el ejecutivo, la sala pudiera considerar que eso es un fraude al artículo 248".

El abogado constitucionalista Enrique Anaya dijo de que lo que se pretende es "burlar" la iniciativa parlamentaria;. "Lo que están buscando es que sea el ejecutivo quien asuma el impulso que se apropie de este interés en reformar la Constitución y luego cumplir el aspecto formal que quien lo va a presentar son los diputados ", cuestionó Anaya.