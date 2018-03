Expertos sorprendidos de que hipopótamo no se haya defendido de supuesto ataque

Lee también

El hipopótamo es uno de los cinco animales más pesados y agresivos del mundo. Esas características hacen que veterinarios y biólogos se sorprendan de que no se haya defendido del supuesto ataque que sufrió dentro de su recinto en el Zoológico Nacional, según la versión que publicó la semana pasada la Secretaría de Cultura (SECULTURA).“Los hipopótamos son agresivos y muy fuertes. Están entre los cinco animales más pesados de toda la Tierra. Un solo movimiento puede embestir a una persona”, dijo Mauricio Velásquez. Aunque el biólogo reconoce que en cautiverio pueden ser vulnerables y que no se refiere al caso de Gustavito en particular.Un veterinario con amplia experiencia, que pidió el anonimato, dijo que los hipopótamos son los que más muertes provocan en el continente africano, por lo que “es imposible imaginar que se le puede hacer daño con golpes sin que se defienda”.SECULTURA publicó el sábado pasado que el único hipopótamo del Zoológico Nacional fue víctima de una brutal golpiza que le provocaron “hematomas, laceraciones en la cabeza y cuerpo... Indicios que muestran que el animal sufrió golpes de manera premeditada”.Otro médico veterinario dijo, también bajo anonimato, que se trata de los animales más agresivos de África y además, tienen un sentido muy territorial que los lleva a atacar. Agregó que “por el cuerpo que posee un hipopótamo podría matar a una persona de un solo golpe”. Una apreciación técnica del experto que contradice la versión oficial de los múltiples golpes causados a Gustavito.Ayer, la Fiscalía también informó que, según la necropsia, el animal falleció víctima de una hemorragia pulmonar y que el cadáver no presentaba lesiones con objetos cortopunzantes.El veterinario agregó que esa versión de los golpes es poco creíble, “pues se trata de una animal que tiene una piel de 5 centímetros de espesor, algo que lo vuelve inmune a cortaduras como las que describe la versión oficial”.Mauricio Velásquez también opina que en el hipotético caso de que un hipopótamo se cayera, podría provocarse daño severo si se cumplen dos condiciones: si cae de una altura muy elevada y si está lo suficientemente débil.