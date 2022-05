Exponen supuestas anomalías

Presuntas irregularidades en manejo de fondos en la alcaldía de Estanzuelas, Usulután, dirigida por Salvador Quintanilla, de Nuevas Ideas, fueron expuestas en un audio que se viralizó en redes sociales y que se presume fueron grabados durante una reunión entre el alcalde y Sandra Martínez, ex secretaria municipal y ahora de la unidad de Recursos Humanos.

"¿Quiere que yo publique facturas de lo que ustedes se han robado?" pregunta en el audio, la mujer al alcalde, a lo que él responde "yo no he robado nada. ¿Qué es lo que yo he robado?, dice el funcionario.

La mujer contesta rápidamente con un "Don Salvador, las facturas que les consiguen de Tecapán, de $4,000. ¿Para qué es ese dinero?" acusa la mujer, quien acto seguido, es amenazada de ser demandada en caso de hacer publicas las acusaciones.

La mujer añade que hay personas allegadas a Quintanilla, que "le han ayudado a robar porque allí están las facturas". "A mí no me acuse de haber robado" replica el alcalde a esa acusación.

Según una fuente de la alcaldía, la mujer llegó donde el alcalde para pedirle explicaciones sobre el motivo de su cambio de secretaria municipal a la unidad de Recursos Humanos, el cual habría sido por pérdida de confianza. "Usted dice que me quitó porque le pasaba información a Pepe (Efraín Guzmán, exalcalde y actual concejal suplente), no me parece justo que se limpien en uno", dice Martínez.