Expresidente Alfredo Cristiani expresa desacuerdo ante cambio de Ejecutivo: "Día de las Víctimas del Conflicto Armado"

Este lunes, el expresidente de la república, Alfredo Cristiani, expresó su postura ante las recientes propuestas del Ejecutivo sobre el día de los Acuerdos de Paz y sobre la propuesta para ampliar el periodo presidencial a 6 años.

Sobre el decreto del Ejecutivo anunciado el pasado sábado de cambiar el nombre del "Día de los Acuerdos de Paz" a "Día de las Víctimas del Conflicto Armado", que fue comunicado por el presidente de la república, Nayib Bukele a través de Twitter, Cristiani dijo que no está de acuerdo, ya que para él sí fueron los Acuerdos de Paz los que le pusieron fin a la guerra civil de El Salvador, contrario a lo que Bukele piensa, ya que para él, los Acuerdos de Paz fueron "un negocio".

"No estoy de acuerdo con esas posiciones. Yo creo que el 16 de enero de 1992 fueron unos Acuerdos de Paz que le dieron fin a un conflicto armado. Eso no le va a cambiar el nombre que le quieran poner. La Asamblea legislativa decretó que ese es el día de los Acuerdos de Paz", expresó el expresidente Cristiani.

Por otro lado, opina que la propuesta de Ley anunciada por el vicepresidente Félix Ulloa sobre extender el período presidencial a 6 años debe ser estudiada y no descartó que pudiera ser útil para los procesos electorales y además para la economía de El Salvador.

"Depende, en el pasado siempre se ha tratado de estudiar cómo podemos tener menos elecciones, las cuales no dejan de ser un gasto bastante fuerte para el país. Por otro lado, el sistema actual no deja de meternos en procesos politizados casi permanentemente, se han buscado diferentes alternativas pero hasta el momento no se ha podido lograr eso. Hay que estudiarlo", comentó en rueda prensa el expresidente.

Alfredo Cristiani gobernó el país entre 1989 y 1994. El expresidente ha sido señalado por la masacre de los padres jesuitas de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), en 1989 por miembros del batallón Atlacatl, obedeciendo órdenes del alto mando militar.

Los jesuitas insisten en que se investigue la autoría intelectual del hecho y se refieren a que investiguen la participación de militares y del expresidente. El pasado septiembre, el padre José María Tojeira aseguró que por medio de un testigo, él tenía pruebas de que Cristiani encubrió la masacre.

La ley de amnistía que el mismo presidente Cristiani había impuesto en 1993 protegió a militares involucrados en la masacre, sin embargo esta fue declarada inconstitucional en julio de 2016 y tras esta derogación, un juez condenó a 30 años de prisión al coronel Guillermo Benavides, en España.