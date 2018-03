Expresidente Funes afronta mañana audiencia probatoria por enriquecimiento ilícito

Lee también

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) afrontará mañana la audiencia probatoria, por supuesto enriquecimiento ilícito, por no poder justificar la procedencia de más de 700,000 dólares, obtenidos durante su gestión al frente del Gobierno.El proceso civil, al cual no está previsto que llegue el imputado, debido a que se encuentra asilado en Nicaragua, afecta, además, a su exesposa Vanda Pignato, actual secretaria de Inclusión Social, quien deberá responder por la recepción de 57,060 dólares, cuya procedencia se desconoce y "con los que canceló seis cuentas".Asimismo, Diego Roberto Funes Cañas, hijo del exmandatario, deberá hacer frente al mismo proceso, ya que, según la Fiscalía General de la República (FGR), "adquirió unos vehículos por un valor de 118,600 dólares, que no ha podido justificar".El proceso civil se realizará por decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el 9 de febrero de 2016 ordenó efectuar una audiencia probatoria en la que los imputados y sus abogados tendrán la oportunidad de brindar documentación sobre la legalidad de ese dinero.En caso de no poder justificar la procedencia de los montos por los que afrontan el proceso, deberán devolverlo en su totalidad, más la sanción que decida el juzgado correspondiente.Funes está siendo investigado, además, por otros casos de corrupción; no obstante, el proceso que inicia este martes no contempla otros señalamientos que no sean el de enriquecimiento ilícito.El pasado 6 de septiembre, el Gobierno de Nicaragua concedió asilo a Funes, a su compañera de vida Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, de 34 años, Diego Roberto Funes Cañas, de 25 años y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de 2 años.