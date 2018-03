Expresidente de la CSJ demandado por enriquecimiento ilícito

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador la demanda en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Agustín García Calderón, luego de que el pleno de la Corte ordenó iniciar un proceso civil especial en su contra por enriquecimiento ilícito.Los fiscales informaron que en la demanda cuestionan el origen de $193,536.61 que son parte del patrimonio de García y de su esposa, Gloria Valdés.Los magistrados de Corte Plena avalaron inicialmente demandar al expresidente de la CSJ por $165,252.97, con base en cuatro hallazgos. La Fiscalía sumó a esa cantidad un quinto hallazgo, señalado únicamente por el voto razonado de tres magistrados, por $28,283.64 de la bonificación que García cobró por retiro voluntario al cierre de sus funciones.“Solicitó el retiro para salir de la carrera judicial voluntariamente, pero no existió un retiro, sino preclusión del término para el período en el cual fue elegido”, dijo la fiscal Ana Cecilia Galindo.Los investigadores solicitaron a la cámara un peritaje financiero con el que esperan que el monto varíe. Además ratificaron las medidas cautelares emitidas por la cámara, las cuales consisten en el congelamiento de 11 cuentas a nombre de García Calderón y dos a nombre de su esposa, además de la inmovilización de dos vehículos.Inicialmente Probidad señaló cuatro hallazgos sobre el patrimonio del exmagistrado: saldos de cuatro cuentas bancarias no incluidos en las declaraciones juradas de patrimonio; depósitos mensuales por valores superiores a lo percibido en concepto de salarios y gastos de representación, cuyo origen se desconoce; depósitos realizados luego de terminar sus funciones en la Corte, el 30 de junio de 2009, cuyo origen también se desconoce; y la adquisición de cuatro vehículos después de finalizado su período.Sin embargo, luego de la adenda presentada por el exfuncionario, Corte Plena señaló que García Calderón no pudo justificar: $70,944.62 en depósitos adicionales a lo recibido por salario y gastos de representación; $81,006.76 en depósitos adicionales a su pensión luego del cese de sus funciones; y $22,000 por la compra de dos vehículos, negocios sobre los cuales no consta que el exmagistrado hiciera retiros de alguna de sus cuentas bancarias.Además, la Sección de Probidad señaló que la esposa de García Calderón compró un carro por $10,000 a Rafael Eduardo Ardón Romero, cuñado del narcotraficante José Misael Cisneros, alias “Medio Millón”.Según la documentación de Probidad, Ardón compró ese carro por $22,900, y luego lo vendió libre de impuesto a la esposa del exmagistrado.