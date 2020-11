Expresidente del BCR pide amparo por despido

Nicolás Martínez, ex presidente del Banco Central de Reserva (BCR), ha solicitado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un amparo con medida cautelar urgente debido a lo que considera un despido injustificado de la institución en la que trabajó por 23 años.

Según el escrito presentado por Martínez, el 3 de noviembre le notificaron que la plaza de “senior financiero de la gerencia de operaciones financieras”, la cual le otorgaron luego de abandonar la presidencia del BCR, había sido suprimida para ahorrar costos en la institución y con ello quedaba despedido. Pero asegura que esa acción violentó sus derechos constitucionales, pues afecta su estabilidad laboral y nunca tuvo posibilidad de ejercer su defensa del puesto.

“Días previos a mi asistencia a la Comisión varios ministros me pidieron, en nombre del presidente Bukele, que no asistiera a la Asamblea Legislativa”.

Nicolás Martínez,

Ex presidente del BCR