Expresidente del INDES irá a juicio por enriquecimiento

Jorge Hernández Issusi se convertirá en el segundo expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) en ser enviado a un juicio por presunto enriquecimiento ilícito, según decidió por unanimidad la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los magistrados del Órgano Judicial encontraron indicios en la investigación patrimonial que la Sección de Probidad hizo sobre Hernández Issusi mientras fue servidor público y enviaron su caso a una Cámara de Segunda Instancia.

Ahora Issusi deberá enfrentar un proceso civil en el que se determinará si se enriqueció o no con dinero público. Si lo hizo, tendría que devolver el monto que está en duda, el cual aún no ha sido revelado por la Corte.

Según fuentes de Corte Plena, que pidieron no ser citadas porque la resolución aún no ha sido notificada a Issusi, el expresidente del INDES declaró durante el proceso que buena parte de sus ingresos no podían ser justificados con documentación formal porque se trató de sobresueldos que recibió del expresidente de la república Elías Antonio Saca.

En enero de 2016 un periodista de LA PRENSA GRÁFICA solicitó a la Sección de Probidad de la CSJ las declaraciones patrimoniales de los últimos cuatro presidentes del INDES: Enrique Molins, Jorge Hernández Issusi, Jaime Rodríguez y Jorge Pérez Quezada.

Las versiones públicas de estas declaraciones revelan que al momento de asumir el cargo, el 1.º de junio de 2004, Issusi tenía un patrimonio familiar de $492,490.20, mientras que al dejar su cargo, el 31 de mayo de 2009, este se había incrementado hasta los $979,190.30.

NO ES EL PRIMERO

Issusi no es el primer presidente del INDES enviado a juicio por presunción de enriquecimiento ilícito. En agosto de 2017 la CSJ también hizo lo mismo con Jaime Rodríguez, quien no pudo demostrar la procedencia lícita de $157,000 mientras fue funcionario, entre el 1.º de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014.

Rodríguez además enfrentó a la justicia por actos arbitrarios y malversación, luego de desviar $125,000 del presupuesto del INDES hacia la remodelación de la cancha del estadio Las Delicias.

Sobre las declaraciones patrimoniales de Enrique Molins y Jorge Pérez Quezada, el primero no pudo ser sometido a escrutinio porque su período como funcionario acabó el 31 de mayo de 2004 y ya había sobrepasado los 10 años de espera que, según dictamines recientes de Corte Plena, dicta la Constitución.

La CSJ no encontró indicios en una primera investigación sobre Pérez Quezada, aunque todavía no presenta su declaración final, pues deja su cargo el 31 de mayo de este año.