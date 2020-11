Expresidente hondureño, Manuel Zelaya, denuncia retención en aeropuerto por el dinero que llevaba en su maleta

El depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya denunció este viernes que fue retenido "injustamente" en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, cuando pretendía viajar hacia México con 18.000 dólares en su maleta de mano, aunque asegura que el dinero no le pertenece.

"Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18.000 dólares, que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal", indicó Zelaya en un mensaje en Twitter.

En un video publicado en redes sociales, se observa a Zelaya ingresando a una sala con autoridades del aeropuerto, y en el cual le consultan cuanto dinero es el que lleva en la maleta, a lo que él responde que son $12 mil.

Ante esto, el exmandatario dijo que le “exigieron” contar el dinero y sumarlo, con lo cuál se determinó la cifra de $18 mil.

“Ellos me exigieron contar el dinero uno por uno y sumarlo, aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo. Quería abordar y solo quedaban 10 minutos. Ese video evidentemente está cortado y editado”, dijo a través de su cuenta de Twitter.