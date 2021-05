Expresidentes de España y América piden a OEA medidas para preservar la democracia en El Salvador

Veintiún exgobernantes de España y América Latina así como la congresista estadounidense Norma Torres se unieron a los señalamientos al Gobierno del presidente Nayib Bukele luego de la destitución de 10 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. Todos fueron destituidos y sustituidos en la primera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa para el período 2021-2024.

Los expresidentes pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) las medidas necesarias "para preservar y fortalecer la democracia en El Salvador", mientras que la congresista norteamericana, de origen guatemalteco, expresó que "las últimas acciones son las de un autoritario" y derivaron en "la destrucción de la Corte".

Los mensajes se unen a los enviados por representantes de la comunidad internacional y organizaciones como la ONU, CIDH, Unión Europea, entre otros, que han externado su preocupación por la actual crisis política que vive el país.

El presidente Bukele ha excusado el actuar de la bancada oficialista al expresar que están "limpiando la casa" y, por medio de las redes sociales, aseguró que las decisiones no son "incumbencia" de la comunidad internacional.

En el caso de los exmandatarios de países como México, Paraguay, Ecuador, Argentina y España, entre otros, emitieron una declaración por medio de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), y expresaron su "grave preocupación" por la destitución de los jueces por parte de un Congreso, de mayoría calificada afín al gobierno del presidente Nayib Bukele.

Calificaron lo sucedido la noche del 1.º de mayo pasado como una "manifiesta violación de la Carta Democrática Interamericana" y pidieron revertir la destitución de los magistrados.

Además, instaron a las autoridades de la OEA a que hagan "una apreciación de lo ocurrido y determinen las medidas necesarias para la preservación y el fortalecimiento de la democracia salvadoreña".

Según se dice en la declaración, los expresidentes constataron que el proceso de destitución de los jueces "se realizó sobre valoraciones políticas, al margen de las previsiones constitucionales".

Destacan al respecto que no se ha llevado a cabo "algún antejuicio por eventuales delitos", no se ha especificado "ley que fije las causas de destitución", no habido "previo ni debido proceso ni derecho a la defensa" y el mandato de los jueces supremos destituidos no había expirado.

"Debemos hacer presente que el acceso y el ejercicio del poder en toda democracia ha de estar sujeto a un celoso respeto del Estado de Derecho y de las garantías institucionales de los derechos humanos y las libertades, sin que puedan verse relajados por el voto de las mayorías, menos para atropellar a las minorías", señala la declaración.

Y ello "solo es posible asegurándose la separación e independencia de los poderes públicos. No hay bienestar sostenible al margen de los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia, como lo demuestra la historia de América Latina".

Norma Torres

Por su parte, la congresista Norma Torres comparó el comportamiento de Bukele con el del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump de quien dijo: "lo que él decía y si nadie tenía el mismo pensamiento lo relegaba, lo criticaba. Hacía todo para destruir a esa persona".

"Eso no es algo que debe existir en un líder. Un líder debe escuchar a la oposición al igual que a quienes lo apoyan. Porque es cuando escuchamos todo eso cuando podemos encontrar los mejores pasos a tomar adelante", dijo.

Sobre la forma en la que se llevó a cabo la destitución de los magistrados "no es algo correcto sin primero anunciar y tener un debate acerca del plan de seguridad que ellos tienen que garantizar una justicia igual para todos. No se ha mirado nada de eso. Lo único que se ha mirado es la destrucción de la corte".

Torres también expresó que solo "culpar al pasado" no es un plan de Gobierno, sino que dijo "es un plan para seguir dividiendo al pueblo cuando el pueblo debe estar unido con una agenda de prosperidad y unidad".

La congresista se ha convertido en una de las más fuertes críticas del presidente Bukele en el Congreso estadounidense e incluso tuvo una discusión pública por Twitter con él y tras la cual Bukele pidió a la comunidad latina del sector que representa Torres a no votar por ella, algo que fue interpretado como injerencia.

Noticiero LPG 6 de mayo: Piden a OEA medidas necesarias para la preservación y fortalecimiento de la democracia salvadoreña