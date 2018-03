Expulsiones y actos arbitrarios denuncian jefes y vigilantes de ARENA en el centro de votación de Vía del Mar en Nuevo Cuscatlán

Cuando apenas se había cerrado el centro de votación de Vía del Mar, en Nuevo Cuscatlán, una discusión por un voto nulo desató la expulsión del jefe del centro, del partido ARENA, Rogelio Castro.

Según Castro, Manuel Dueñas, concejal del FMLN, llegó al centro de votación a la mesa en la que él estaba. Había un voto posiblemente nulo y eso desató la discusión.

"Dueñas llegó y se metió en la mesa; me levanta la voz y me dice que me vaya, que el voto es nulo. Luego habló con la PNC y me expulsaron sin que la policía me ensañara ningún documento. Ni el fiscal ni derechos humanos entendió porque me sacaron", reclamó Castro.

El jefe arenero denunció que durante todo el día hubo un ambiente tenso y con arbitrariedades por parte de la Junta Electoral Municipal (JEM), que no permitió votar a gente con DUI legibles.

"La razón por la que están haciendo esto es por querer hacer fraude. Quieren dejar sin cabeza al centro de votación", advirtió Castro.

Este medio conversó con Guillermo Antonio Cañada, jefe de la Junta Electoral Departamental (JED), quien llegó a Vía del Mar a partir del incidente para conocer los hechos.

En el centro de votación de Vía del Mar el ambiente ha estado tenso durante todo el día, informan vigilantes de ARENA. Esta es la primera vez que se vota en estas instalaciones y solo hay cinco JRV. Foto. LPG/M.Saavedra pic.twitter.com/smvXia5xTm — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 5 de marzo de 2018

Según Cañada, la JEM explicó que el señor Castro fue expulsado por unanimidad de la JEM y no por orden del concejal Dueñas. Así, la JEM explicó a Cañada que, debido a una interrupción molesta que afectaba el conteo de la votación, se decidió expulsar a Castro. Además, como JED pidieron que también se expulsar a a la otra persona con el que fue el altercado, aunque Cañada reconoció que no sabía los nombres de las personas involucradas.

Cuando este equipo se encontraba haciendo este reporte sucedió otro incidente fuerte entre Juan Carlos López, vigilante de ARENA por La Libertad y un supuesto vigilante del FMLN, de quien no se pudo saber su identidad porque se retiró en medio de la discusión.

Este centro de votación tiene sólo cinco JRV y ha sido utilizado por primera vez en estas elecciones.

Hace un momento un nuevo incidente en el centro de votación de Vía del Mar, en Nuevo Cuscatlán entre un vigilante de ARENA y otro supuestamente del FMLN. VIDEO. LPG/M.Saavedra pic.twitter.com/zD9ArpCSCx — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 5 de marzo de 2018