Exseguridad de ministro de Medio Ambiente que disparó contra vehículo debe pagar fianza para enfrentar proceso en libertad

Melvin Omar Quezada Hernández, el motociclista filmado mientras disparaba contra un vehículo particular en Ciudad Merliot el pasado 11 de marzo, será procesado el libertad por los delitos de disparo con arma de fuego y daños agravados.

El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán concluyó durante la audiencia inicial que no existen pruebas suficientes para mantenerlo en prisión mientras dure el proceso; por lo que únicamente le impuso medidas sustitutivas y una fianza de $ 2,000 para que enfrente los cargos que se le imputan fuera de prisión.

"El juez ha decidido otorgarle medidas distintas a la detención provisional, entre las que se encuentran no salir del país, no cambiar de domicilio y no portar armas de fuego durante se esté llevando a cabo el proceso", indicó el fiscal del caso.

Según un documento de la Dirección General Administrativa de la Unidad de Recursos Humanos y Fortalecimiento de Capacidades del MARN, el imputado trabajaba brindándole seguridad al ministro de Medio Ambiente, Fernando López.

El documento hace constar que Quezada Hernández fue contratado en el cargo en julio de 2019 sin haber competido con otros candidatos para conseguir el puesto. Tras conocer su captura, las autoridades del MARN agradecieron a las autoridades por actuar diligentemente en este caso y dejaron entrever que el procesado fue removido de su cargo.

Quezada fue detenido un día de después de ser filmado disparando a un vehículo particular cuando se transitaba por el bulevar Merliot a las 5:59 de la tarde hacia la avenida Las Victorias y calle Los Planes de Jardines del Volcán, en Santa Tecla.

¡CAPTURADO!gracias a #EscudoTecla nuestras cámaras de video vigilancia identificaron la motocicleta Susuki blanca y azul en la cual se conducía Melvin Q. Cuando disparo a un vehículo particular mientras se conducía sobre el desvío al Puerto de la Libertad, el día de ayer. pic.twitter.com/d5cq6Gxvqp — CAM Santa Tecla (@CAMdeSantaTecla) March 12, 2020

En sa zona, luego del incidente, la PNC realizó el operativo para arrestarlo. Durante el procedimiento, las autoridades policiales utilizaron las grabaciones hechas por el sistema de videovigilancia de la Alcaldía de Santa Tecla para localizarlo y llevarlo a las bartolinas.

Cuando fue arrestado, las autoridades le decomisaron un arma calibre 40 milímetros y lo remitieron a la sede policial de Santa Tecla mientras se fijaba fecha para enfrentar la audiencia inicial.

En su defensa, Quezada dijo que el proceso en su contra es una especide complot impulsado para desprestigiar su imagen, la de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la del Gobierno.

"Lo único que puedo decir es que todo esto se ha convertido en un show mediático por parte de los principales partidos políticos de oposición. Tanto que llegaron al grado de utilizar algunos vecinos para poder difamarme, poder atacarme, poder dejarme por el suelo y al mismo tiempo desprestigiándonos al señor presidente de la República, al señor ministro de Medio Ambiente y mi persona", aseveró el imputado.

Apuntó que el proceso se ha politizado y que su caso no se compara con el del expresidente Mauricio Funes, requerido por la justicia salvadoreña para diversos casos de corrupción.

"Quiero agregar, ya que esto se hizo político, en mi caso, gracias a Dios, se ha demostrado que no es ni se compara a los condenados por robo de millones por el Estado, no se compara al robo de millones que hizo el prófugo de la justicia y asilado en Nicaragua, que es es el que me ha estado acusando y me ha estado difamando. Todas esas sus paginitas que tenés en las redes sociales", dijo Quezada.

El imputado manifestó que "gracias a Dios", con el sistema de videovigilancia (de Santa Tecla), se pudo constatar en realidad por qué tuvo que disparar contra el vehículo. Al ser interrogado sobre si reconocía haber disparado, Quezada evadió y se remitió a decir que eso era todo lo que tenía que decir.