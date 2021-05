Exseminarista de 32 años desapareció en San Ramón, Mejicanos, cuando fue a la iglesia de La Asunción a reparar un techo

El pasado 23 de mayo fue la última vez que la familia lo vio. Se trata del exseminarista católico Iván Humberto Iraheta Rivera, de 32 años, quien es uno de los tantos salvadoreños que han sido reportados como desaparecidos.

Según su hermano mayor, Juan Alberto Iraheta, el exseminarista había regresado al país luego de estar estudiando en Guatemala, y el día de su desaparición solo dijo que iba para la iglesia católica de Mejicanos, conocida como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la 4a. calle Poniente y Avenida Juan Aberle, y que iba a realizar unos trabajos.

Foto: Cortesía

"Dijo que iban a reparar un techo y de ahí no supimos más de él", comentó Juan Alberto. Ni los vecinos, ni en la iglesia ni nadie da información sobre el joven de 32 años, quien el día de la desaparición vestía una camisa blanca tipo polo, un pantalón de lona color azul, y zapatos de vestir color negro.

No sabe si fue acompañado por otra persona o si de la iglesia salió a otro lugar. La denuncia la tiene la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Mejicanos, así como la Fiscalía General de la República (FGR)."Solo hemos ido a la Policía y a la Fiscalía, de ahí no hemos ido a otro lugar, pero no nos han dicho nada, no nos han llamado", agregó el hermano.

"Solo hemos ido a la Policía y a la Fiscalía, de ahí no hemos ido a otro lugar, pero no nos han dicho nada, no nos han llamado. No sabemos nada, no nos dicen nada", Juan Alberto Iraheta, hermano del exseminarista.

Algunas fotografías de Iván Humberto circulan en redes sociales, una en la que está la información de él, así como el número de contacto (503) 7074-2238 para brindar alguna información sobre el paradero del estudiante.

De igual forma circulan fotos de cuando estuvo estudiando en Guatemala, junto a otros seminaristas y sacerdotes del lugar.

Foto: Cortesía

La familia ha consultado a las personas del vecindario, así como a las personas que se congregan en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, pero no hay respuesta alguna. "No sabemos nada, no dicen nada", agregó el hermano, frustrado por la desaparición de su hermano.

Al consultarle si había recibido alguna amenaza o si les había comentado sobre algún problema, dijo "no, nada". La casa donde vivía Iván Humberto junto a su familia está ubicada en la colonia Mireya, en San Ramón, Mejicanos. Al igual que cientos de casos, pareciera que se lo tragó la tierra.

Otro caso vinculado a la iglesia está reportado En Chalchuapa; es el caso de Martín Ruiz Chafoya, servidor de la iglesia Santiago Apóstol, quien pertenecía al movimiento de la Hermandad y desapareció en febrero de este año.

Foto: Cortesía

Chafoya está casado y tiene un bebé de 4 meses com su esposa. La iglesia de Santiago Apóstol ha realizado rezos y elevando oraciones por él y por su familia, mientras llega una respuesta.

Foto: Cortesía