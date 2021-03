Externos de medicina piden vacunas contra covid

Los estudiantes de medicina que se encuentran en la etapa de externos en los hospitales del país, solicitan a las autoridades información clara y oportuna respecto a la etapa en la que serán incluidos en los planes de inmunización contra el coronavirus.

Si bien es cierto que el personal de salud es el que se ha comenzado a inmunizar con los primeros lotes de vacunas, los estudiantes lamentan que no haya información clara respecto a la etapa en que recibirán sus dosis.

La representante de estudiantes externos de la Universidad Nueva San Salvador (UNSSA), que pide no ser identificada por temor a represalias, afirma que han solicitado información a sus universidades y hospitales donde han sido asignados, sin que hasta la fecha se les haya dado información concreta.

"Es necesario que se nos incluya en el plan de vacunación, consideramos que como no se tiene certeza de quién es un paciente covid-19 debemos ser incluidos de forma oportuna", dijo la representante estudiantil de la UNSSA.

Por su parte el representante de estudiantes externos de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM), quien también solicitó el anonimato, detalló que como externos ya solicitaron información respecto al plan de vacunación que implementarán las autoridades de salud con el personal de salud pero que no tienen respuestas.

"Queremos saber cómo van a proceder con nuestra vacunación porque como estudiantes externos colaboramos tanto con los internos, residentes, y también con el equipo de médicos. Con la vacunación no solo protegemos al personal del hospital y los pacientes, porque dejaríamos transmisores, sino también protegemos a nuestras familias", explicó el estudiante de la USAM.

Los estudiantes de medicina que se encuentran en la etapa de externos retomaron sus clases hospitalarias recién en este año y son asignados a "hospitales escuelas" de segundo y tercer nivel de todo el país, como por ejemplo el Hospital San Juan de Dios, San Rafael o Saldaña, que fueron los primeros en atender la pandemia.

"No se nos ha facilitado ninguna información y ese silencio nos inquieta porque somos un grupo que necesita ser inmunizado porque no podemos quedarnos sin nuestras prácticas clínicas, sabemos que quedarnos en casa no es una opción por la naturaleza de la carrera", señala la representante de los estudiantes externos de la UNSSA.

Bajo esta misma postura se muestra el representante de los estudiantes de la Universidad Católica de Santa Ana (UNICAES).

"Coincidimos en la urgencia de inmunizar al personal que trabajan directamente en primera línea, pero también necesitamos que se nos diga en qué etapa se nos estaría incluyendo porque hay un gran silencio", dijo el representante de los externos de la UNICAES.

Los representantes universitarios de los estudiantes externos de medicina coincidieron que la vacuna es necesaria porque necesitan mantenerse en los hospitales para reafirmar sus conocimientos de salud, además detallaron que dentro de unos meses estarán siendo promovidos a médicos internos, lo que supone una mayor exposición al virus.

Son más de 700 estudiantes de medicina, pertenecientes a más de siete universidades que se encuentra en etapa de externos y que solicitan una respuesta.