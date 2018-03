Extienden servicios SITRAMSS sin tener parada provisional

Lee también

El 7 de septiembre de 2016, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa Proyectos Arquitectónicos Civiles y Montajes (PROYECTACIM, S. A. de C. V.), firmaron el contrato de “Construcción de parada móvil para autobuses del SITRAMSS, ubicada en la 67.ª avenida norte, San Salvador”, pero aún no inician obras en la zona.El contrato es por $148,876.61 con un plazo de 90 días calendario, 30 para diseño y 60 para construcción, contados a partir de la orden de inicio, la cual habría sido dada hasta diciembre pasado debido a tardanza en algunos trámites. La estación medirá 50 metros de longitud y es una plataforma elevada similar a las otras estaciones del sistema, que será en su mayor parte de estructuras de hierro y alguna obra civil. Eso implica modificar el arriate que está en la 67.ª avenida, donde hay 15 árboles; si llega hasta el otro arriate, casi frente a la iglesia San José de la Montaña, sería un total de 19 árboles y cuatro postes de luz.Para construir se necesita permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que estableció una compensación de entre 50 y 60 árboles a sembrar. “El lugar donde se iban a sembrar los árboles costó definirlo, porque no teníamos un lugar y queríamos hacerlo en lugares cercanos. Pero ahí dependía mucho de la Alcaldía (de San Salvador) que nos dijera en qué lugar. Al final, se tomó la decisión de sembrarse en (bulevar) Monseñor Romero, porque allí hay bastante espacio”, dijo Cristóbal Cuéllar, gerente ad honorem del SITRAMSS en el MOP.Sin la autorización del MARN no podían dar orden de inicio. A pesar de eso, dijo que la empresa comenzó a avanzar en los diseños, de tal manera que esperan que inicien labores en la zona a partir de la otra semana y que se termine a finales de febrero.“Sí es una estructura desarmable por la forma en que se va a construir, pero va a tener todos los componentes para ser ya un permanente, con una estructura arquitectónica, con un diseño que es similar a las otras estaciones”, dijo Cuéllar.Aunque no se tiene una estación en la zona, el SITRAMSS amplió sus operaciones con un servicio expreso con buses articulados desde la terminal en Soyapango hasta Salvador del Mundo, en horario nocturno. Se inició el martes pasado con cuatro viajes directos en horarios pilotos de 6:00, 6:30, 7:00 y 7:30 de la noche, sin paradas intermedias. El tiempo promedio de los viajes expresos fue entre 28 y 24 minutos.Los usuarios abordan sobre la 67.ª avenida y como los articulados no tienen validador en la entrada, personal de SUBES lleva uno móvil para que los usuarios paguen el pasaje antes de subir.Cuéllar dijo que el plan piloto no está vinculado a tener o no la estación. “El problema que tenemos allí es que el abordaje y el desabordaje es más lento”, dijo. Agregó que mejorará la rapidez al tener la estación.Por el momento se mantendrán los cuatro viajes. “Se están evaluando todas las variables: tiempo de recorridos, demanda y el tráfico respecto a los horarios actuales. Se deberá revisar los resultados para tomar decisiones. Por el momento, continuamos de lunes a viernes en los horarios establecidos”, dijo Lezzy Méndez, gerente de mercadeo de SUBES.