Extracción de arena afecta a 500 familias en San Jerónimo

Habitantes de los caseríos La Portada y La Barra, del cantón San Jerónimo, en Metapán, Santa Ana, denunciaron la extracción ilegal de arena en el río Ostúa, que desde 2011 realiza el propietario de una hacienda situada al otro lado del río, en el departamento de Jutiapa, Guatemala.

Aseguraron que en varias ocasiones han solicitado la intervención de las autoridades municipales y del gobierno central para evitar la extracción de la arena, la cual es comercializada del lado de Guatemala, pero hasta la fecha no han obtenido respuestas favorables.

"Han hecho destrozos con el río. Primero iniciaron en la parte alta y ya casi llegan al desemboque del Lago de Güija", aseguró una familia del caserío La Portada, que ha sido el punto de extracción en los últimos meses.

Pobladores relataron que los trabajos de extracción inician a las 6 de la mañana y se extienden en promedio 12 horas. Dicen que extraen hasta ocho camionadas de ocho toneladas cada una y luego la comercializan en Guatemala.

Al igual que los habitantes de la zona, la Fundación Enrique Figueroa y la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía de Metapán confirmaron que la extracción de arena es realizada por el dueño de la hacienda El Platanar, ubicada en Jutiapa.

Los pobladores afirmaron que, además de la extracción de arena, también intentan mover el cauce del río Ostúa de su trayecto natural.

En 2016, la hacienda construyó un puente sobre el río Ostúa, para transitar en un punto fronterizo no habilitado entre El Salvador y Guatemala.

La Comisión de Protección Civil inspeccionó la zona y determinó que esa estructura afectaba al menos tres viviendas del sector por el incrementos en el caudal del río, entre otros daños.

El ministerio del Medio Ambiente presentó un informe sobre las afectaciones ambientales provocadas por esa obra y determinó "incremento en la migración del cauce de hasta 16.80 metros por año".

Tras los informes presentados por ambas instituciones, el Juzgado Medioambiental de Santa Ana se declaró incompetente para resolver lo concerniente a las obras del paso vehicular en esta zona, según se detalla en la resolución, "por razones de territorio", debido a que se encuentra en territorio guatemalteco.

No obstante, exhortó a la Cancillería del ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador para que realizara "las gestiones pertinentes con la República de Guatemala para la demolición de la obra de paso. Hasta el momento no cumplió.

Estas comunidades temen que la extracción de arena provoque reducción del caudal o inclusive que el río se extinga en el verano. Para los habitantes, el río Ostúa es una fuente de ingresos económicos porque realizan labores de pesca; y para otros, la vertiente funciona como abastecimiento de agua para sus hogares.

"El temor de nosotros es que se seque el río. En verano se hacen grandes pozas y eso afecta. Familias lavan ropa en el río, otros utilizan el agua para bañarse", dijo un poblador afectado.

Según la Fundación Enrique Figueroa, la extracción de arena erosiona unos 50,000 metros de terreno aluvial (suelo poco profundo) salvadoreño en la zona conocida como La Vega, en la hacienda La Portada, cantón Tecomapa, Metapán.

Efectos. Los daños en el río Ostúa afecta la producción de agua de la mayoría de ríos de la zona, especialmente Lempa, que abastece de agua la Planta Las Pavas.

SIN REACCIÓN

A pesar de las constantes denuncias a la Policía Nacional Civil (PNC), al Comando Sumpul de la Fuerza Armada (FAES) y a la Alcaldía Municipal de Metapán, los pobladores aseguran que no han sido atendidos por ninguna institución.

Las familias mencionan que el 7 de octubre, personal de Cancillería de El Salvador acudió a La Portada, Metapán, para verificar las labores de extracción, no obstante, alegaron a los pobladores que "no podían hacer nada" porque la actividad se realiza en territorio de Guatemala.

Se intentó conocer la versión de El Proyecto Trifinio, plan de desarrollo integrado de la región fronteriza de Guatemala, El Salvador y Honduras, pero no atendieron la solicitud de entrevista.

Además, pobladores que se dedican al cultivo agrícola, denunciaron la presencia de personas particulares armadas en territorio guatemalteco. Señalan que portan armas de uso militar, especialmente M16 para "proteger sus terrenos".

"Hemos tenido bastantes problemas con ese señor (propietario de las excavadoras y terrenos en Guatemala) llegando incluso a amenazas de muerte. Tuvimos que llamar a la Policía y ellos solo le advirtieron que no lo siguiera haciendo (extraer arena) porque lo meterían preso, pero no hicieron caso. No respetan terrenos privados, nada", dijo otro poblador.

ÚNICA SALIDA

Según Miguel Araujo, presidente de la Fundación SALVANATURA, la extracción en grandes proporciones de arena del río Ostúa, afectará a las comunidades del sector.

Aseguró que la extracción de este bien natural, "disminuye la estabilidad del río. Puede contribuir a que el río en algún momento se profundice y que los bordes puedan tener derrumbamiento y en los periodos de sequía puede pasar lo contrario. Hay que darle importancia a la gestión de los recursos naturales de las cuencas y avanzar en una institucionalidad, que en este caso debe ser compartida".

El especialista en temas ambientales enfatizó que el Plan Trifinio debe actuar para evitar más daños. "Aprovechar que existe el Plan Trifinio para que actúen coordinadamente este plan que lo encabezan los tres vicepresidentes (de Guatemala, Honduras y El Salvador), con cancillería. Buscar opciones para ganar-ganar los países", detalló.

"Es una problemática preocupante porque esta zona está en el corredor seco Centroamericano, (puede afectar) por el degradamiento del cambio climático que trae más lluvias con combinación de sequía y con suelos erosionados", expuso.

Dejó en claro que deben "facilitar un diálogo, existe un Plan Trifinio, que se revise las estrategias de la gestión de los recursos de estas zonas y gestionar que Guatemala participe más activamente en el territorio, específicamente de la cuenca del lago Güija y del cauce del río Ostúa".

Desde 2018 a la fecha, pobladores y Fundaciones solicitaron con cartas formales la intervención del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador; la Comisión Internacional de Límites y Aguas, (CILA); al ministerio de Defensa, "por ser un tema de soberanía nacional", dijeron y la Comisión Ejecutiva de Lempa (CEL), por impactar la erosión la capacidad de almacenamiento del lago Güija.

"Esta lucha debería de ser del gobierno, de Relaciones Exteriores, del Ejercito, del alcalde que son responsables de la integridad territorial, de las fuerzas vivas del país", dijo un miembro de la Fundación Enrique Figueroa.

Concluyó que, "no es obligación ni responsabilidad nuestra, pero las personas que han luchado (al igual que) para que la mina del Cerro Blanco (ubicada en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala, a 14 kilómetros de El Salvador), sea detenida, han tenido que hacerlo solas y por puro amor al país y una convicción del daño que se hará. Quedarse callado es ser cómplice". La erosión del suelo afectará también al lago de Guija.

Daños. Pobladores aseguraron que las excavadoras llegan desde las 6 de la mañana y trabajan en promedio 12 horas, extrayendo hasta ocho camionadas de arena en el sector las cuales vende en Guatemala. Temen que el río pueda llegar a desaparecer si no se detiene la explotación.