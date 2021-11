Extranjero se ahoga en el río Grande de San Miguel

Juan Carlos Ruiz, de aproximadamente 40 años, se ahogó ayer por la mañana en el río Grande de San Miguel, cuando se encontraba departiendo con amigos y se lanzó al agua.

"Le dijimos que no se metiera porque estaba hondo, pero me dijo nombre yo se nadar y se metió, pero después ya no lo vimos", contó uno de los testigos.

Se presume que Ruiz no podía nadar.

El fallecido era de origen nicaragüense, pero no se detalló donde residía actualmente.