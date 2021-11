Exvendedora necesita silla de ruedas

Guadalupe Elizabeth Cabrera, de 50 años, se dedicaba al comercio ropa, pero un accidente vial ocurrido el pasado 16 de febrero le cambió la vida. Ella reside en San Martín, San Salvador, pero actualmente deambula por las calles de la ciudad de Usulután pidiendo ayuda económica.

Cuenta que ella viajaba en un taxi por el bulevar del Ejército, en San Salvador, cuando chocaron con otro vehículo y resultó con lesiones en su pierna izquierda y un ojo, pues se le introdujo una esquirla de vidrio.

"En el accidente me dañé de mi pierna, la pelvis y perdí hasta dientes. No puedo trabajar y no he pagado ni un mes de alquiler donde vivo y tengo miedo que me saquen. Necesito antibióticos por mis dolores. La silla de ruedas no es mía y está dañada", dice la vendedora.

Ella solicita ayuda económica para sus medicinas y el alquiler del cuarto donde vive en San Martín; además, de una silla de ruedas. Viaja a Usulután pidiendo a personas particualres que la lleven. "Quiero ser un testimonio vivo de que se puede seguir adelante. Vivo sola y nadie me ayuda, y para que me pusieran la platina en mi pie tuve que vender mis cositas", afirma.

Si desea ayudarla comuníquese con ella número telefónico 7781-4305.