FEPADE reclamó que equipo de Bukele engañó para usar su auditorio

El candidato a la presidencia por el partido GANA, Nayib Bukele, y su entorno, sumaron un nuevo capítulo de escándalo en las últimas semanas de la campaña presidencial luego de que la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE) presentó, por medio de su gerente de Capacitaciones, Ana María de Bardi, un reclamo por el uso indebido de su auditorio el fin de semana pasado.

Según una carta dirigida a Francisco David Zablah Bukele, representante legal de la empresa Altermedia, que gestionó el arrendamiento del inmueble, se trató de un engaño. En la misiva se expresa que las instalaciones se usarían para "una capacitación privada para el equipo de trabajo del señor Félix Ulloa" por lo que se alquiló "con base en la confianza, valor fundamental sobre el cual FEPADE trabaja" e inclusive se pidió al personal de la fundación que "no tuviera acceso a teléfonos celulares dada la privacidad del evento".

Sin embargo, el fin último del alquiler del auditorio, que se dio de 12:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche del pasado 12 de enero, fue distinto al expresado en el contrato firmado, dado que ahí se llevó a cabo la grabación de la presentación del Plan Cuscatlán –que ha recibido críticas y el calificativo de plagio–, la cual fue transmitida en televisión un día después de 7 a 9 de la noche con la intención de boicotear el Segundo Gran Debate Presidencial, que fue organizado por la Asociación de Radiodifusores (ASDER) y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES) y en el que participaron los restantes tres candidatos: Carlos Calleja (Alianza por un Nuevo País), Hugo Martínez (FMLN) y Josué Alvarado (VAMOS). El debate fue emitido por 125 estaciones de radio y 11 canales de televisión.

El domingo, durante la transmisión de Bukele (que en un principio anunció Facebook Live), FEPADE comunicó, por medio de redes sociales, "a la población que en estos momentos no se está transmitiendo ningún evento en vivo desde nuestro auditorio" tal como había sido anunciado.

Reclamo. El analista político Rafael Lemus dio su postura en redes sociales después de que se conoció del reclamo realizado por FEPADE al equipo del candidato de GANA.

Por esto, el martes anterior, Ana María de Bardi, presentó en nombre de FEPADE una "enérgica protesta por el engaño e incumplimiento" del que fue víctima la institución por parte de la empresa Altermedia, S. A. de C. V. al "haber utilizado nuestras instalaciones para desarrollar un evento de carácter político, en clara violación a los términos contratados contrariando los principios apolíticos de nuestra fundación, por lo cual nos reservamos el derecho de tomar cualquier medida que fuera necesaria para mantener incólume el prestigio de nuestra institución".

Según FEPADE, entre sus bases filosóficas se encuentra ser una institución apolítica, algo que De Bardi mencionó en el reclamo ejercido a Altermedia, empresa que maneja la cuenta de marketing de algunas empresas de Bukele.

Ante, el reclamo hecho por FEPADE, el abogado de Nuevas Ideas, Conan Castro, negó que hubieran engañado a la institución. Dijo que no tenían que determinar para qué ocuparían el local, pero era evidente que se trataba de un acto político.

"Es un inmueble que FEPADE lo puede alquilar a cualquier persona que tenga la capacidad para hacerlo para ejercer un evento. Eventos electorales se han dado ahí previamente. Yo no sé si se recuerdan, en el mes de noviembre, Félix Ulloa se presentó como vicepresidente con algunas de las propuestas que tenía, llegaron muchísimos profesionales a escucharlo y no se dijo nada. Por qué en esta fecha ahora estamos hablando de que nosotros queremos sorprender", sostuvo el jurista del partido que no está en contienda en las elecciones 2019.

Desvirtuó. FEPADE desmintió el pasado domingo que el Plan Cuscatlán se diera a conocer en vivo. El martes realizó una protesta por mal uso de su auditorio.

La carta enviada por FEPADE

Esta es la carta íntegra que hizo pública ayer en redes sociales del reclamo presentado por FEPADE, por medio de su gerente de Capacitación, a Grupo Altermedia, tras el uso indebido de su auditorio luego de engaños.