FESA, 15 años de formación integral de jóvenes atletas

Lee también

La Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA) sigue creyendo firmemente en que la educación y el deporte son los vehículos para una formación integral de la niñez, adolescencia y juventud de El Salvador. Tras 15 años de haberse constituido como fundación, desde su nacimiento en 1998, FESA ha logrado complementar en los últimos años su pirámide de formación.Tras haberle apostado en un inicio a los deportes de béisbol y fútbol, la fundación fue creciendo con bases sólidas que le han permitido ser hoy una institución de renombre, tanto a escala nacional como internacional.FESA cuenta con el primer Colegio Especializado en Atletas de Alto Rendimiento en El Salvador, que alberga a 225 estudiantes que cursan entre sexto grado y segundo año de bachillerato, especializándolos en inglés, computación y fortalecidos con un programa de valores y virtudes.Los becarios cuentan de ese modo con oportunidades para formar parte de selecciones nacionales, equipos profesionales o becas universitarias.Algo que se vino trabajando desde 2014 y que se concretó en 2016 fue el “Programa de Apoyo a la Educación Física Escolar”, masificación de la práctica de la educación física y el deporte.“El programa es la base de la pirámide del proyecto deportivo de FESA, porque aquí están niños escolares a partir de 9 a 13 años; y luego pueden seguir participando los jóvenes de bachillerato. Pero la base es para que ellos tengan la aspiración de subir a la segunda etapa de la pirámide, que es el Colegio de Alto Rendimiento, luego a los equipos o disciplinas profesionales hasta culminar en el deporte de alto rendimiento, como son las selecciones menores o mayores del país”, dijo el profesor Luis Ríos, coordinador de este programa de FESA.Este programa está siendo implementado por FESA en dos lugares: el parque Saturnino Bengoa, donde practican educación física semanalmente entre 600 y 700 estudiantes de ocho centros escolares; y en el Colegio Especializado en Santa Tecla, donde participan similar número de estudiantes de seis centros escolares de la zona.La primera hora realizan educación física y luego pasan a practicar un deporte en específico.Para estas clases que se les brindan a los alumnos, FESA les proporciona transporte gratuito desde sus escuelas hasta las instalaciones deportivas, con profesores de educación física, material deportivo; además, les ofrece refrigerios y charlas formativas. Luego son llevados hasta sus escuelas.Este año esperan incorporar el atletismo y el patinaje, para que puedan escoger y tener un trabajo multilateral, como es lo recomendable para estas edades. Por el momento cuentan con cinco deportes, pero esperan que este año las diferentes federaciones les acompañen: “Esperamos que haya más apoyo de la empresa privada, más apoyo de instituciones y organismos públicos para que esto se pueda ampliar y esa gama de deportes la podamos diversificar. Hemos calendarizado una serie de visorías para que las federaciones puedan llegar ahí a donde nosotros trabajamos para que puedan detectar estos talentos”, enfatizó el profesor Ríos.Es por estos esfuerzos que realiza FESA que se necesita aumentar la cantidad de donantes para poder atender la gran demanda de centros escolares en este programa de Apoyo a la Educación Física Escolar (PEF), así como también poder aumentar el número de becas para atender a más atletas de los programas de alto rendimiento de las diferentes disciplinas y federaciones en el Colegio Especializado en Atletas de Alta Competencia.Las pruebas de que este modelo funciona se han venido teniendo en los últimos años: béisbol, fútbol, atletismo y natación son algunas de las disciplinas deportivas donde becarios de FESA han puesto en alto a la institución y al país a escala nacional e internacional.Para el director del Colegio Especializado de FESA, Odair da Silva, el objetivo fundamental “es que estos muchachos que terminan el segundo año de bachillerato puedan elegir una beca universitaria, ya sea en el país o en el extranjero, por lo que es necesario que el muchacho realmente sea integral; no basta ser un excelente deportista”.Elisa Funes, que a sus 15 años cursa octavo grado, es una destacada nadadora que valora el respaldo que tiene en este colegio desde que cursa el sexto grado. “En mi otro colegio no me apoyaban en nada; en FESA es más fácil: cuando nos vamos a competencias a otro país, nos conectamos a través de una computadora y vemos las clases en línea; si me voy una semana, me dejan las tareas de esa semana... Es más fácil; nos apoyan un montón”.Edwin Rivera, quien imparte clases en todos los niveles y está a cargo del área tecnológica del colegio, explicó que utilizan tres plataformas que convierten a los chicos en autodidactas: cuando los jóvenes tienen que salir a competencias fuera del país, les dan seguimiento a la parte académica a través de guías digitales, videos, tutoriales e interacción.Rafael González, que cursa su primer año de bachillerato y lleva de la mano el tenis, dice que formar parte de FESA le ha permitido crecer en su deporte. “He tenido más tiempo para entrenar, salir a jugar; en cuando al estudio, me he hecho una persona más responsable, más disciplinada”.El joven de 16 años destacó que va perfeccionando todos los ámbitos de su vida: “He empezado a manejar mejor mis valores. Me gusta una vida así, porque podemos demostrar a las personas que se pueden hacer varias cosas a la vez; te ayuda a ser más organizado y más disciplinado”.