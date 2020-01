FESA tiene una apuesta por la educación integral

"En FESA tengo más exigencia académica, pero también tengo más tiempo para hacer mis tareas, mas tiempo para entrenar y ahora tengo una hora exacta para llegar a los entrenos", dice José Gilberto Menjívar, un atleta de marcha que optó por el método académico del la Fundación Educando a un Salvadoreño.

Gilberto estudiaba en un instituto nacional donde se debatía siempre entre las clases o los entrenos, las tareas o las competencias. Eran demasiados permisos a sus maestros o a su entrenador.

Hasta que llegó FESA. Allí ordenó su rutina que comienza a las 5:00 de la mañana con la primara sesión de entrenamientos y culmina a las 6:15, tiempo adecuado para salir a sus clases, que culminan al mediodía, luego almuerza ahí mismo y un bus escolar reparte a los estudiantes en los diferentes puntos de prácticas deportivas.

La segunda jornada de entrenos es de 4:00 a 5:00 de la tarde, por lo que le queda un espacio para descansar o para hacer tareas.

"Descansa mejor, se recupera mejor, por tanto rinde más", dice su entrenador Ricardo Reyes, uno de los mejores formadores de marcha del la Federación Salvadoreña de Atletismo y entrenador del club de San José Guayabal.

Reyes dice que lamentablemente, y lo ve en el ejemplo de Gilberto, los institutos nacionales del sistema regular no tienen prioridad por el deporte ni está debidamente implementado en las currículas de estudio.

"No hay una visión del valor del deporte. El deporte es también educativo, inculca disciplina, perseverancia, competitividad, debe ir a la par de lo académico", dice el entrenador.

Pero la opinión de ambos no es la única. Edwin Enrique Corado, padre de Paola Daniela Corado Saracay, atleta de tiro con arco compuesto, cree que la mejor decisión académica que tomaron fue volcarse al sistema de FESA.

Dice que su hija ahora puede cumplir mejor con su jornada de entrenos, puede tomar las clases por internet si está fuera del país en competencia, tiene educación psicológica, formación bilingüe y preparación para el TOEFL.

"Fue la variable que permitió a Paola dedicarse a los estudios sin descuidar la parte académica", dice Corado.

José Antonio Izaguirre logró que sus hijas, Gabriella Rosmery y Estefany Rachel llegaran a las aulas de la fundación, las dos practican karate do y debieron pasar los mismo que Gilberto en los institutos nacionales, los permisos, los choques de horario clases-entrenos. "Si los padres no los apoyamos de manera incondicional no salen adelante", dice sobre el acompañamiento deportivo y académico.

Hoy considera que FESA tiene el sistema ideal con instalaciones modernas, tecnología, acompañamiento académico y deportivo, más exigencia, alimentación, transporte. "Venimos a encontrar todo lo que nos faltó al principio".

Izaguirre considera que el sistema educativo regular debe dar seguimiento a los niños en la parte deportivo y no coaccionarlos al rendimiento académico.

"Se debe cambiar esto, cuando se gana una competencia internacional el resultado es para el país, el logro engrandece a la institución donde los jóvenes estudian", dice convencido.

FESA abrió las puertas a estudiantes como Gilberto que ahora pueden tener diplomados en nutrición deportiva, financiera, medios y redes sociales; además pueden utilizar chalecos GPS y tecnología aplicada al deporte y tomar otras opciones como liderazgo y trabajo en equipo.